Entre Ríos aplica Ley de Ticket que exige detalle de impuestos en facturas

La Ley de Ticket establece que comercios y servicios deben informar el precio neto sin impuestos -discriminando IVA, impuestos nacionales y provinciales

10 de diciembre 2025 · 10:13hs
El Gobierno de Entre Ríos informó que, tras la sanción y promulgación de la Ley Provincial Nº 11.232, comenzó a regir en la provincia el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a detallar en tickets y facturas, el impacto de los impuestos incluidos en el precio final de bienes y servicios.

La norma, publicada en el Boletín Oficial Nº 28.227, adhiere al régimen nacional conocido como Ley del Ticket y establece que todos los comercios y prestadores de servicios deben informar el precio final que paga el consumidor, el precio neto sin impuestos -discriminando IVA, otros tributos nacionales indirectos e impuestos provinciales como Ingresos Brutos y Profesiones Liberales- y la leyenda "precios sin impuestos" cuando corresponda.

La ley también dispone que ningún servicio financiado con recursos públicos podrá presentarse como "gratuito" sin aclarar que es solventado con impuestos de los contribuyentes, e invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas para permitir la discriminación de tasas locales en los precios.

"El Estado tiene la obligación de transparentar y los consumidores el derecho de saber qué están pagando. Durante años los entrerrianos afrontaron precios sin conocer los impuestos incluidos. Esta ley nos permite ordenar, sincerar y dar previsibilidad", señaló el gobernador Rogelio Frigerio.

El mandatario indicó que la medida se enmarca en el proceso de modernización y simplificación administrativa que lleva adelante la provincia: "Desde el primer día trabajamos para que el Estado deje de ser una carga y empiece a ser parte de la solución. Entre Ríos ya redujo impuestos en términos reales, ordenó sus cuentas y digitalizó procesos. Hoy damos un paso más en transparencia fiscal".

Frigerio afirmó que la normativa no implica nuevas cargas para el sector privado, sino mayor claridad para los entrerrianos: "Es importante que cada consumidor sepa qué está pagando. La transparencia fortalece la competencia, mejora la relación entre contribuyentes y Estado y ayuda a desarmar un sistema que históricamente castigó al que produce".

