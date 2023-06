El Papa Francisco y el miedo a la anestesia

De esta forma trascendió que la visita realizada el martes para unos chequeos programados, tenían que ver con la cirugía que se realizaría este miércoles por una complicación en el estado de salud del Pontífice.

Inmediatamente se vinculó la operación con el miedo de Jorge Bergoglio a la anestesia general. Es que el Santo Padre, de 86 años, viene postergando una operación de rodilla -que lo obliga a la utilización de una silla de ruedas- por el temor y las secuelas que le deja la utilización de la medicación.

"La operación de rodilla no va, no va en mi caso. Los técnicos dicen que sí, pero está todo el problema de la anestesia: me sometí a más de seis horas de anestesia hace diez meses y todavía quedan rastros. No se juega con la anestesia. Y por eso crees que no es del todo conveniente (la operación)", había dicho el Papa Francisco en rueda de prensa, en julio del 2022.

En el vuelo de regreso de su viaje de seis días por Canadá fue claro con los periodistas respecto a su "miedo a la anestesia".

Sobre su dolor en la rodilla, explicó que aunque los médicos dicen que se podría operar no lo hará porque tiene un problema con la anestesia, porque le afectó durante la operación en el colon en julio del 2021 y aún arrastra "algunos efectos".

Francisco fue operado en julio de 2021 de una diverticulitis (una afección que incide principalmente en el colon, también conocido como el intestino grueso. Se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos llamados divertículos en la pared del colon y se inflaman o se infectan) por la que le extirparon 33 centímetros de intestino a causa de una "estenosis diverticular sintomática de colon" que lo tuvo internado diez días.

A inicios de este año, había afirmado en declaraciones a la prensa que la diverticulitis había regresado pero estaba "controlada".