VIDEO: Motochorro arrastró a una mujer para robarle la cartera

Un delincuente arrastró por varios metros a una mujer para robarle la cartera en Loma Hermosa, partido bonaerense de Tres de Febrero. La víctima sufrió heridas, mientras el ladrón huyó a pie y abandonó su moto en el lugar.

La víctima, identificada como Celia, fue interceptada en la calle Primera Junta y Pasaje Madrid, por un delincuente que le intentó arrebatar su cartera. Ante la resistencia, el ladrón la golpeó y la tiró al piso para huir. Sin embargo, la mujer quedó enganchada con su pelo en la rueda de la moto y fue arrastrada durante varios metros por el asfalto.

En declaraciones a la prensa, la víctima relató: “Me pidió que le diera todo. Yo traía mi cartera bajo mi brazo y, cuando me caí, me enganché el pelo en la rueda de la moto”, y agregó: “Me dio patadas en la cabeza, supongo que me habrá querido soltar, pero no había forma, me arrastraba”, agregó Celia.

Al escuchar los gritos de la mujer, los vecinos de la cuadra hicieron sonar la alarma vecinal y acudieron al auxilio de la víctima. “Un vecino le pegó una piña al motochorro y salió corriendo”, contó Patricia, testigo del hecho.

La vecina señaló que “la cartera quedó desparramada en la calle, el delincuente solamente se llevó el celular”, y detalló: “La mujer tenía lastimada la mano, la espalda, la cadera y le dolía mucho la cabeza. Le tuvimos que cortar el pelo para liberarla de la moto”.

La víctima fue trasladada por una ambulancia al Hospital Bocalandro y, en la noche del lunes, fue dada de alta. Asimismo, la Policía secuestró la moto del delincuente.

“El barrio es muy inseguro, casi todos los días hacemos sonar la alarma vecinal porque vemos algo raro. Tenemos miedo”, afirmaron los vecinos para graficar la situación que, al parecer, padecen a menudo.