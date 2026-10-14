Uno Entre Rios | El País | Papa

"Si hay que reprogramar, se reprogramará", dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

Monseñor Jorge Lozano afirmó que la recuperación de León XIV es prioritaria y que la visita del Papa se reprogramará si así lo recomiendan los médicos.

14 de octubre 2026 · 12:17hs
Si hay que reprogramar, se reprogramará, dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, planteó que la prioridad es la recuperación del Papa León XIV y que, si las recomendaciones médicas lo requerían, la visita a la Argentina podría realizarse en otra fecha. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, afirmó.

Lozano fue el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV antes de su internación. El encuentro se realizó el lunes por la mañana, cuando el Papa ya había anunciado públicamente que debía someterse a una operación. Durante casi media hora conversaron sobre la situación de la Iglesia, las actividades del arzobispo en San Juan, las dificultades que enfrentan los jóvenes argentinos y los preparativos de una visita que generaba una gran expectativa.

El testimonio del prelado adquirió una relevancia especial después de conocerse el diagnóstico. El Pontífice seguía entusiasmado con su viaje a la Argentina y conversó sobre las celebraciones previstas como si el programa permaneciera sin modificaciones. Incluso manifestó un interés particular por la vigilia de oración con los jóvenes que se proyectaba realizar en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

“Conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, recordó Lozano en una entrevista con Infobae. Sin embargo, aclaró que cualquier definición sobre el viaje dependerá de lo que determinen los profesionales que atienden al Papa y de las condiciones en que se encuentre durante su recuperación.

LEER MÁS: Confirmaron que le extirparon un tumor maligno al papa León XIV

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

Diálogo con el Papa

El arzobispo también reveló detalles de una conversación personal que mantuvo con León XIV acerca de su salud. Le preguntó cómo se sentía ante la operación y recibió una respuesta que lo sorprendió por la serenidad con que afrontaba la situación. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató.

Según describió, el Papa tenía buen semblante, conservaba su tono de voz habitual y durante la audiencia no manifestó una preocupación particular por la intervención quirúrgica que debía afrontar. “No me pareció que él estuviera preocupado. Lo estaría asumiendo en forma serena y pacífica”, sostuvo.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Desde Roma, Lozano también reconstruyó el impacto que provocó la noticia sobre la enfermedad en el Vaticano. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, señaló. Contó que participó de una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro, presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, durante la cual se leyó una predicación que el propio Pontífice había preparado antes de su internación.

En ese contexto, el arzobispo explicó que había conversado con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y que ambos coincidieron en que la recuperación de León XIV debía prevalecer sobre cualquier compromiso institucional o pastoral.

Papa lozano Argentina
Noticias relacionadas
Javier Milei le deseó al Papa León XIV “una pronta recuperación”. 

Javier Milei sobre la salud del Papa: "Toda la Argentina le desea una pronta recuperación"

murio jorge rona castro, excampeon mundial de boxeo

Murió Jorge "Roña" Castro, excampeón mundial de boxeo

Para el Indec, una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre. 

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

La represa Yacyretá suspendió las visitas por la crecida del río Paraná.

La represa Yacyretá suspendió las visitas por la crecida del río Paraná

Ver comentarios

Lo último

APB: Olimpia derrotó a Unión de Crespo en el inicio de la semana de competencia

APB: Olimpia derrotó a Unión de Crespo en el inicio de la semana de competencia

Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

Si hay que reprogramar, se reprogramará, dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

"Si hay que reprogramar, se reprogramará", dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

Ultimo Momento
APB: Olimpia derrotó a Unión de Crespo en el inicio de la semana de competencia

APB: Olimpia derrotó a Unión de Crespo en el inicio de la semana de competencia

Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

Monsón Brizuela, un árbitro con números negativos para Patronato

Si hay que reprogramar, se reprogramará, dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

"Si hay que reprogramar, se reprogramará", dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

El Gobierno provincial acompaña la expansión de una histórica firma arrocera entrerriana

El Gobierno provincial acompaña la expansión de una histórica firma arrocera entrerriana

Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Policiales
Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Ex funcionario de Federal fue condenado por peculado

Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Chaco: detuvieron a dos jóvenes acusados de planificar con IA un tiroteo en una universidad

Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

Feliciano: asesinaron a un hombre y hay un detenido

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Gobierno provincial acompaña la expansión de una histórica firma arrocera entrerriana

El Gobierno provincial acompaña la expansión de una histórica firma arrocera entrerriana

Vialidad Nacional fiscaliza obras en puente Victoria - Rosario: habrá restricciones de tránsito hasta fin de octubre

Vialidad Nacional fiscaliza obras en puente Victoria - Rosario: habrá restricciones de tránsito hasta fin de octubre

Se normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 168 y en la Ruta Provincial 1 tras dos accidentes en Santa Fe

Se normalizó el tránsito en la Ruta Nacional 168 y en la Ruta Provincial 1 tras dos accidentes en Santa Fe

La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión clave por la seguridad del barrio

La Vecinal Carlos Pellegrini convoca a una reunión clave por la seguridad del barrio

Entre Ríos tendrá un miércoles templado y un jueves con nubosidad y posibles lluvias

Entre Ríos tendrá un miércoles templado y un jueves con nubosidad y posibles lluvias

Dejanos tu comentario