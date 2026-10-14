"Si hay que reprogramar, se reprogramará", dijo Lozano sobre la visita del Papa a la Argentina

Monseñor Jorge Lozano afirmó que la recuperación de León XIV es prioritaria y que la visita del Papa se reprogramará si así lo recomiendan los médicos.

El arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, planteó que la prioridad es la recuperación del Papa León XIV y que, si las recomendaciones médicas lo requerían, la visita a la Argentina podría realizarse en otra fecha. “Si hay que reprogramar, se reprogramará”, afirmó.

Lozano fue el último argentino que mantuvo una audiencia privada con León XIV antes de su internación. El encuentro se realizó el lunes por la mañana, cuando el Papa ya había anunciado públicamente que debía someterse a una operación. Durante casi media hora conversaron sobre la situación de la Iglesia, las actividades del arzobispo en San Juan, las dificultades que enfrentan los jóvenes argentinos y los preparativos de una visita que generaba una gran expectativa.

El testimonio del prelado adquirió una relevancia especial después de conocerse el diagnóstico. El Pontífice seguía entusiasmado con su viaje a la Argentina y conversó sobre las celebraciones previstas como si el programa permaneciera sin modificaciones. Incluso manifestó un interés particular por la vigilia de oración con los jóvenes que se proyectaba realizar en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

“Conversamos como si todo siguiera en pie y sin modificaciones”, recordó Lozano en una entrevista con Infobae. Sin embargo, aclaró que cualquier definición sobre el viaje dependerá de lo que determinen los profesionales que atienden al Papa y de las condiciones en que se encuentre durante su recuperación.

León XIV llega a la Argentina con alta imagen y agenda social que cruzará al gobierno de Milei ahora.

Diálogo con el Papa

El arzobispo también reveló detalles de una conversación personal que mantuvo con León XIV acerca de su salud. Le preguntó cómo se sentía ante la operación y recibió una respuesta que lo sorprendió por la serenidad con que afrontaba la situación. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, relató.

Según describió, el Papa tenía buen semblante, conservaba su tono de voz habitual y durante la audiencia no manifestó una preocupación particular por la intervención quirúrgica que debía afrontar. “No me pareció que él estuviera preocupado. Lo estaría asumiendo en forma serena y pacífica”, sostuvo.

El Gobierno confirmó los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Desde Roma, Lozano también reconstruyó el impacto que provocó la noticia sobre la enfermedad en el Vaticano. “Fue un shock, sin duda, pero después ya no hubo tanto revuelo”, señaló. Contó que participó de una misa multitudinaria en la Plaza de San Pedro, presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle, durante la cual se leyó una predicación que el propio Pontífice había preparado antes de su internación.

En ese contexto, el arzobispo explicó que había conversado con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y que ambos coincidieron en que la recuperación de León XIV debía prevalecer sobre cualquier compromiso institucional o pastoral.