Liliana Morato: "Salieron a escracharme y tendrán que pedirme disculpas"

"Salieron a escracharme y ahora van a tener que pedirme disculpas porque voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo Liliana Pilar Morato. La mujer desmintió haber sido la autora de la "deep fake", tal como ayer difundió el Ministerio de Seguridad a través de la cuenta de la ministra Patricia Bullrich.

Aseguró, además que accionará legalmente y que no tiene la responsabilidad que le endilgan. "Ni he estado en mi Facebook, como para decir sí lo vi y lo compartí. Tengo un teléfono que anda con wifi, y es para recibir WhatsApp nada más. Si tengo que presentar mi teléfono en la justicia lo voy a presentar. Estoy esperando el asesoramiento de mis abogados", dijo la mujer.

Asimismo, manifestó: "No soy de andar metiéndome en estas cosas. Ahora que me calmé un poco, porque entré en una crisis de nervios, la vi. Yo soy criada de abuelos, les llega a pasar algo a mis abuelos por esto, ¿a quién le reclamo? Ni siquiera a los políticos delincuentes les han hecho un escrache así, como el que me han hecho a mí. Hacen daño. Tengo mis hijas, tengo mi mamá. A las cosas cuando las hago, doy la cara. Y cuando no las hago, también doy la cara. Esto es injusto. No me explico qué es esto, tengo poca seguridad en la tecnología. Estoy tan sorprendida como ustedes, no se manejar los celulares, no se editar un video".

"Uno que anda en política sabe que la gente que hace la política es sucia. Tengo la conciencia tranquila. Voy a seguir con esto hasta las últimas consecuencias; no me voy a quedar con que me escracharon. Me da vergüenza hasta de presentarme en mi trabajo porque me van a señalar con el dedo. Hace un año que estoy en planta permanente, cobro nueve mil pesos, si llego a eso, soy sostén de familia, tengo a mis abuelos que son jubilados a los que ayudo", dijo además.

De acuerdo a lo indicado por Infobae, "la investigación preliminar asegura que la titular del teléfono que promociona la página adonde se hizo la deep fake es de Paraná". Y menciona que acorde a la información aportada por la ANSES, "es empleada de la municipalidad de Paraná. Esa empleada se llama Liliana Pilar Morato y no se descarta que la Justicia federal ordene su comparecencia para profundizar las pesquisas".