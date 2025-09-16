Kicillof comparó el "lo peor ya pasó" de Milei con el discurso de Macri en 2018

El gobernador bonaerense aseguró que el Presidente recurrió a una "familia de frases remanidas de la derecha argentina" y lo acusó de ser "un disco rayado".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó que la frase "lo peor ya pasó" que utilizó Javier Milei al presentar el Presupuesto 2026 ya la había empleado el expresidente Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del 2018.

En una entrevista con Carlos Pagni en LN+, el gobernador bonaerense aseguró que el Presidente es "un disco rayado", luego de la cadena nacional que brindó este lunes por la noche, y que recurrió a una "familia de frases remanidas de la derecha argentina" que "fracasaron todas".

En ese sentido, recordó que la frase "lo peor ya pasó" que utilizó Milei para llevarle tranquilidad a los argentinos fue la misma que eligió Macri en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en el 2018.

Milei cadena nacional

Más críticas

En cuanto al presupuesto en sí, si bien aclaró que no llegó a escuchar todo el discurso del Presidente, Kicillof señaló: "Las jubilaciones desde que llegó Milei bajaron un 14%, las pensiones de discapacidad un 19 y el presupuesto universitario un 31%. Dudo que lo recupere porque él dijo que eso le destruía el superávit fiscal”. Además, lo calificó como "insuficiente" debido al "desastre que está haciendo".

El gobernador bonaerense acusó al jefe de Estado de "vender espejos de colores" durante la última campaña, aunque insistió en que Milei "nos viene mintiendo hace mucho".

Por otro lado, Kicillof aseguró que la economía está peor desde la llegada del libertario a Balcarce 50. "El principal problema que teníamos era falta de dólares y Milei lo agravó", evaluó el gobernador, al tiempo que afirmó que el "problema de Argentina es de balanza comercial".

"Milei es austríaco pero después hace cualquier cosa”, arremetió y remarcó que pese a lo que indica Milei, la economía "lejos de rebotar, volvió a caer".

En línea con su balance económico, el mandatario bonaerense sostuvo que la gente se expresó en las urnas el pasado 7 de septiembre "para que Milei corrija el rumbo" y reivindicó la importancia del sufragio: "El voto sirve. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados".