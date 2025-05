Elecciones 2025: hoy votan Chaco, Jujuy, Salta y San Luis

Por su parte, Salta llevará a cabo sus elecciones mediante el voto electrónico.

San Luis se convertirá así en la primera provincia en implementar la Boleta Única de Papel, una iniciativa impulsada por el gobernador Claudio Poggi. Este cambio, que busca modernizar el sistema electoral, se suma a la eliminación de la Ley de Lemas y las PASO en la provincia.

En tanto, el peronismo es la fuerza que más bancas arriesga en estas elecciones, con 31 escaños en disputa entre Salta, San Luis, Jujuy y Chaco. Le sigue la UCR, que debe renovar 23 bancas, principalmente en Jujuy y Chaco, y Unión por San Luis, con 9 escaños en juego en esa provincia.

En cuanto a los senadores provinciales, Compromiso por Salta es el partido que más bancas arriesga, seguido por el PJ y Evita Conducción.

Estas elecciones se realizarán sin la instancia de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en el marco de una tendencia que se repite en varios distritos este año. La jornada de este domingo será clave para definir el nuevo mapa político en el interior del país y anticipar posibles tendencias de cara a las elecciones nacionales de octubre.

Qué se vota este domingo en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis

Chaco

En Chaco, se renovarán 16 bancas de diputados provinciales. En esta provincia, no habrá PASO y se utilizará el sistema tradicional de boleta partidaria en papel. Los ciudadanos chaqueños podrán consultar el padrón electoral a través de la página oficial del Tribunal Electoral.

Un total de 16 bancas se ponen en juego en esta oportunidad y, debido a que no habrá primarias, como ocurre en gran parte del país, son diez listas diferentes las que se presentan en estos comicios bajo el formato tradicional de boleta de papel.

El gobernador Leandro Zdero se puso al frente de la campaña del frente Chaco Puede + La Libertad Avanza, el único acuerdo político al que llegó, por lo menos hasta ahora, la Casa Rosada con una fuerza provincial. Esta fuerza política lleva como primer candidato a Julio Ferro, subsecretario de Legal y Técnica de la Gobernación, acompañado por Susana Maggio, intendenta de la localidad de Santa Sylvina.

Los libertarios se quedaron con el tercer, séptimo y décimo tercer lugar en esa lista, que les fueron asignados a Adrián “Junior” Zukiewicz, Mayra “Pili” Jarenko y Marcos Pastori, respectivamente, aunque solo os dos primeros tienen más chances de ingresar a la Legislatura.

En el espacio aspiran a tener un buen desempeño en las elecciones y “conseguir un porcentaje como para obtener entre 9 y 10 bancas”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se mostró la semana pasada con los principales candidatos de este frente durante un acto que encabezó junto a Zdero en la ciudad de Resistencia.

Además, varios influencers libertarios visitaron la capital chaqueña para impulsar a sus dirigentes locales, que tienen la tarea de competir contra el ex gobernador Jorge Capitanich.

El también ex jefe de Gabinete de la Nación pactó con figuras históricas de esta provincia, como Gustavo Martínez y Domingo Peppo, y se presenta en la boleta de “Chaco Merece Más”.

El referente del peronismo en el norte hizo un cierre de campaña el jueves pasado en un centro deportivo de la localidad de Margarita Belén, al norte de Resistencia, en el que reiteró sus críticas a la gestión de Zdero.

Jujuy

En Jujuy se votará para renovar 24 diputados provinciales titulares y 10 suplentes, además de concejales y representantes de comisiones municipales en los 16 departamentos de la provincia. El sistema de votación será el tradicional, con boletas separadas por partido, y tampoco se realizarán PASO.

En Jujuy, la Unión Cívica Radical (UCR) y su gobernador, Carlos Sadir -responde al mandamás en las sombras Gerardo Morales-, arriesgarán el trascendental control de la Legislatura: renuevan 18 de sus 31 bancas, sobre un total de 48.

Las miradas en el plano opositor estarán depositadas en La Libertad Avanza, que buscará dar el batacazo. Para la jornada de hoy, la tradicional sábana de papel estará conformada por tres cuerpos: candidatos a la Legislatura, postulantes a concejales, y miembros de comisiones municipales en distintos departamentos de la provincia. Con este panorama y por el obligado buen papel que precisa el oficialismo es que la apuesta máxima está en la Unicameral, con sinfines de versiones sobre arreglos con otras fuerzas para el pícaro corte de boleta.

Un escenario ideal para el oficialista Frente Jujuy Crece, que liderará como candidato a la Legislatura Adriano Morone -de la Juventud Radical- implicaría renovar 12 bancas y, con ello, olvidarse del problema de la mayoría. El inconveniente es que, para dicho objetivo, necesitará un 11 de mayo más que victorioso. Los sondeos -casi nunca confiables- marcan un bajo porcentaje para los cuatro principales espacios, y por ello el objetivo más que desafiante para Sadir y Morales ante la marca libertaria, que no tendrá esta vez a Javier Milei en la papeleta y dependerá de sí misma y sus dirigentes.

“El interior está abandonado. Hay lugares que no tienen salud pública, no tienen infraestructura en servicios públicos, no tienen seguridad, no tienen trabajo en el sector privado”, advirtió el postulante a legislador por La Libertad Avanza Kevin Ballesty. “Fue un golpe de realidad durísimo, pero nos refuerza el compromiso de trabajo”, agregó.

Por su parte, Morone señaló: “Tenemos mucho por hacer y corregir, lo que lograremos con esperanza, responsabilidad y trabajo serio”. Si bien la UCR gobierna hace largos años el distrito, calificó a su lista como “la única opción”.

Tampoco hay que olvidar allí a la usual competitiva izquierda, que llevará al actual diputado Alejandro Vilca. La puja estará con el desangrado peronismo, que está intervenido por los bonaerenses Gustavo Menéndez y el multi tareas Aníbal Fernández, quienes entregaron el sello a los candidatos camporistas ubicados por Cristina Kirchner. Para la Unicameral aparece el nombre de Noemí Elizabeth Isasmendi.

En tanto, la senadora Carolina Moisés, que continúa dentro del interbloque kirchnerista -dentro de la bancada Convicción Federal- y votó días atrás en contra de la ley de Ficha Limpia, promociona el Frente Somos Más a través de Carlos de Aparici, una persona de su confianza.

De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral provincial, en Jujuy están habilitados para votar 598.408 ciudadanos que no sólo definirán la mitad de la Unicameral, sino también 207 concejales -incluidos suplentes- en los 16 departamentos de la provincia y 144 vocales de comisiones municipales. Habrá 1.812 urnas distribuidas en 308 establecimientos.

Las elecciones en cuestión se suman a las de Salta, Chaco y San Luis. Será uno de los primeros domingos de voltaje político. Una semana después, la lupa irá direccionada a la Ciudad de Buenos Aires. Para las de Jujuy, la Casa Rosada no envió a su plana mayor, pese a que en un momento se evaluó una visita exprés de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Sólo fueron tuiteros.

Sin embargo, con el PJ dividido, un grupo de intendentes disidentes, encabezado por el actual legislador Atlanto Honcheruk, que estuvo varios periodos como jefe comunal de Villa Berthet, compite con el Frente Primero Chaco.

El resto de los partidos que competirán en estos comicios son el Partido Obrero; el Movimiento Político, Social y Cultural - Proyecto Sur; Lealtad Popular; Participación Ciudadana; el Partido Frente Arraigo; Ahora Vos Chaco; Bases para la Libertad y Nuevo Espacio Chaco Independiente (NU.E.CH.I).

En los últimos días, la provincia se vio movilizada por una denuncia realizada por el fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini, que acusó a funcionarios libertarios del PAMI y la ANSES locales de extorsionar a empleados de estos organismos para que cedan un porcentaje de su sueldo.

Salta

Salta renovará mañana 30 diputados y 12 senadores provinciales, además de convencionales municipales y concejales en distintas localidades. La provincia implementará la Boleta Única Electrónica, sistema que busca agilizar y transparentar el proceso electoral. En Salta, tampoco habrá PASO, según lo dispuesto por el decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz.

Gustavo Sáenz, quiere revalidar su segungo gobierno en las urnas, mietras que la La Libertad Avanza (LLA) intentará hacer pie en sus primeros comicios.

Se renovarán 30 bancas en la Cámara de Diputados, 12 en el Senado, 121 concejales y 232 convencionales municipales. La elección se realizará en 19 de los 23 departamentos que componen la provincia norteña. En doce de ellos se renovarán senadores y en once habrá recambio de diputados.

La elección de los 12 senadores (uno por departamento) será en la Capital salteña, Cachi, Cafayate, Chicoana, General Güemes, Guachipas, La Caldera, La Poma, Los Andes, Molinos, Rosario Lerma y San Carlos. En cada uno de ellos se elegirá un senador titular y uno suplente. En tanto, la elección de los 30 diputados tendrá lugar en la Capital de Salta, Cachi, Anta, Cafayate, Chicoana, Iruya, Metán, Orán, Rivadavia, Rosario de la Frontera y San Martín.

En total haby 1.109.673 salteños habilitados para votar. El distrito con mayor peso electoral es la Capital, con 457.642 votantes, lo que representra más del 41% del total. Detrás, en término de peso específico, lo siguen los departamentos de San Martín, con 142.428 electores y Orán con 124.747. En el otro extremo, hay localidades con un puñado de votantes como La Poma, que tiene 1.501 votantes y Guachipas, donde hay 3.272.

Lo determinante en estos comicios será el porcentaje total de legisladores que saque cada fuerza. Es decir, cuántos de las 42 bancas que están en juego entre las dos cámaras serán del oficialismo, La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio, el peronismo disidente o la izquierda. Y qué resultado obtendrán en la capital, el distrito electoral más importante.

La alianza oficialista, que conduce Gustavo Sáenz, se llama “Por la unidad de los salteños” y lleva como candidato a senador por la capital a Bernardo Biella, un diputado provincial con un pasado cercano a Alfredo Olmedo.

Debajo de la alianza hay dos frentes electorales que, en algunos departamentos compiten, pero que traccionan votos para el mismo esquema político. Los votos de las dos listas se aglutinan en un mismo lugar. Es una variante del extenso y pragmático partido provincial que construyó Sáenz.

Por el frente “Vamos Salta” la candidata a diputada por la capital es Flavia Royon, la ex secretaria de minería durante el gobierno de Alberto Fernández. Por el frente “Unidos por Salta” el candidato a diputado es Guillermo Kripper, actual concejal por el oficialismo en la capital salteña.

En el oficialismo tienen expectativas de hacer una buena elección y quedarse con más del 50% de las bancas que se ponen en juego en las dos cámaras legislativas. Apuestan a consolidar la mayoría absoluta que tienen en la Legislatura. Hicieron una campaña con foco en la provincia. Al revés de la expresión libertaria, que nacionalizó gran parte de su mensaje anclado en la necesidad de expandir el modelo de Milei por el país.

En el caso de La Libertad Avanza (LLA) el candidato a senador por la capital es Roque Cornejo, que actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados provincial. La lista de diputados por la capital la encabeza Claudio Cansino.

El viernes de la semana pasada “Las Fuerzas del Cielo”, el grupo que lidera Daniel Parissini, más conocido como el “Gordo” Dan, viajó a Salta para apoyar a los candidatos locales y a su principal armadora y referente en la provincia, la diputada nacional María Emilia Orozco.

En el esquema libertario apuestan a consolidarse como la principal oposición al espacio de Sáenz y dar así un primer paso hacia la elección nacional de octubre, donde LLA aspira a polarizar con el peronismo y quedarse con el triunfo. En el balotaje presidencial Milei logró el 58% de los votos en la provincia, lo que le da una base de votos muy voluminosa para la próxima elección provincial.

Otra de las expresiones políticas que competirá este domingo es la del Frente Justicialista Salteño, que aglutina al PJ de Salta y el Partido de la Victoria, que lidera el senador nacional Sergio “Oso” Leavy. Llevará como candidato a senador por la capital a Guido Giacosa y a Verónica Caliva como candidata a diputada por el mismo distrito.

El PJ local fue intervenido en marzo por decisión de la titular del partido a nivel nacional, Cristina Kirchner, debido a que legisladores que fueron elegidos bajo el sello justicialista terminaron acompañando en el Congreso al gobierno de Javier Milei.

La decisión de la ex presidenta sacudió el esquema partidario en la provincia y gran parte de la dirigencia se corrió en esta elección bajo el techo de la alianza que lidera Sáenz. El partido quedó vaciado y en manos de lños intervendores dispuestos por CFK: el ex ministro de Seguridad Sergio Berni y la legisladora pampeana María Luz “Luchy” Alonso.

Lo que supo ser Juntos por el Cambio se fracturó. El PRO por un lado y el radicalismo por el otro. El Frente Cambiemos Salta, que está liderado por el PRO, presenta como candidato a senador por la capital a José Gauffin y como candidata a diputada a Agustina Álvarez. En tanto, el Frente Juntos, integrado por la UCR y el Frente Plural, lleva en la boleta de senadores a Matías Posadas.

San Luis

En San Luis, los ciudadanos elegirán 22 diputados provinciales titulares y suplentes, 4 senadores provinciales y renovarán concejos deliberantes e intendentes en varios municipios. Será la primera vez que la provincia utilice la Boleta Única Papel para los cargos locales. Las PASO también fueron suspendidas en este distrito.

Las elecciones legislativas locales, que estarán centralizadas en la disputa entre el oficialismo del gobernador Claudio Poggi contra la alianza peronista que lidera políticamente el exmandatario Alberto Rodríguez Saá. Los resultados determinarán de cómo será la correlación de fuerzas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado provincial, donde está previsto que se discutan proyectos de fondo como una reforma constitucional.

Unos 421.000 electores estarán habilitados para sufragar en las más de 1.300 mesas distribuidas por toda la provincia y elegir a 22 diputados. El distrito que todos miran es Pueyrredón, donde se ubica la capital, y que pone en juego un total de 10 bancas. Además, se elegirán cuatro senadores en los departamentos de Belgrano, San Martín, Ayacucho y Pedernera; y múltiples cargos a nivel municipal.

La alianza Ahora San Luis, que representa al oficialismo de Poggi, espera estas elecciones como una especie de “plebiscito” de su gestión, que logró romper con más de 40 años de mandatos consecutivos de Alberto Rodríguez Saá y su hermano Adolfo.

En la actualidad, los dos “caciques” puntanos están enfrentados, al punto que el expresidente de la Nación por siete días convalidó que su espacio integre la alianza que conformó el actual gobernador, que tiene la presencia de otros espacios variopintos, como el PRO, la Unión Cívica Radical, el MID, el GEN y hasta el Movimiento Libres del Sur. Quien encabezará aquella lista en el departamento de Pueyrredón es el actual intendente de la ciudad de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla. El próximo 10 de diciembre culmina su mandato en la jurisdicción que está a solo 9 km de la capital provincial.

Con esa misma ductilidad es que Poggi logró construir una mayoría en ambas cámaras provinciales después de ganar la elección en 2023. El panorama legislativo estaba signado por la mayoría que congregaba el peronismo de Alberto Rodríguez Saá; pero el gobernador logró que se voltearan las voluntades necesarias para obtener para sí la nueva mayoría.

En la actualidad, en Diputados le responden 26 de 43 legisladores. De ese bloque propio, 17 pertenecen al PJ. Mientras que en el Senado los nueve lugares que hay en total están repartidos en cinco para el oficialismo y cuatro para el peronismo albertista.

La disputa provincial de este domingo será importante porque está por verse si Poggi consigue tener el número para una mayoría calificada. Esto no es casual: meses atrás, en su discurso de la apertura de Sesiones ordinarias de la Legislatura, anunció que en 2026 espera impulsar una reforma judicial y una constitucional.

Sobre esta última, detalló que quiere hacer inserciones al texto magno para “que se ajusten a las demandas sociales de estos nuevos tiempos, austeridad en el Estado, mayor institucionalidad, entre otras cuestiones”. Sin entrar en mayores detalles, desde el oficialismo provincial indican que la idea es pasar a un nuevo modelo provincial distinto al de los hermanos Rodríguez Saá.

sí, la principal oposición la configura el Frente Justicialista, que lleva como su candidata en el distrito capitalino a Silvia Sosa Araujo, actual diputada provincial y exministra de Salud de Rodríguez Saá durante la pandemia. En la campaña, el líder peronista buscó mostrarse muy cerca de la exfuncionaria en los diferentes actos territoriales y en las acciones en redes sociales.

Y es que habrá una ligera dispersión de candidatos peronistas de lo usual en estos comicios. Dos de sus exintegrantes se presentarán por distintas listas, buscando cada uno de ellos asumir como diputados por el departamento Pueyrredón. Ellos son el exintendente de la capital puntana Enrique Ponce (Alianza Primero San Luis) y Fernando Gatica (Frente por la Justicia Social) irán cada uno por su lado en busca de un escaño como diputados por el departamento Pueyrredón.

La elección tiene un carácter hiperprovincial, que no estará signado por figuras políticas de otras provincias (o directamente de carácter nacional).

Aquello abarca también a La Libertad Avanza, que no presentó una lista propia por no tener aún un reconocimiento jurídico electoral en la provincia. Ante eso, decidió no apoyar explícitamente a ninguna de las listas llamadas libertarias que igualmente decidieron disputar cargos.

En rigor, la Casa Rosada también prefirió priorizar el buen diálogo que tiene con Poggi, más específicamente de cara a las elecciones nacionales de octubre. Y es que San Luis renueva tres bancas en el Senado. La falta de apoyo de la Nación a alguna colectora libertaria le permite mayor competitividad al oficialismo provincial. A cambio, podría haber una mayor colaboración para las reformas que quiere Javier Milei en 2026.

Una de las dos principales listas libertarias es “Viva La Libertad, Carajo”, que lleva como candidato a Héctor David Ocaña. Este frente debió utilizar ese nombre luego de que el apoderado del partido nacional, Santiago Viola, impugnara ante el Tribunal Electoral la utilización -sin aval- de la denominación “La Libertad Avanza”. La fuerza es apoyada por Rodolfo Negri, esposo de la senadora libertaria Ivanna Arrascaeta e influyente hombre en ese ámbito a través de su rol como prosecretario parlamentario.

Su competidor más acérrimo es el diputado nacional Carlos D’Alessandro, quien encabeza la lista Partido Tercera Posición. En su entorno creen que tienen la posibilidad de entrar al podio de las fuerzas y ganarle a la lista de Ocaña y Negri. La apuesta provincial tiene como objetivo la disputa de la gobernación puntana en 2027, una aspiración que también comparte el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que prefirió no avalar ninguna fuerza.

Por último, el Frente de Izquierda Unidad también presentará su lista de candidatos únicamente en el distrito de Pueyrredón, con Johana Anahí Gómez como cabeza de nómina.

A diferencia de elecciones anteriores, este año San Luis utilizará la Boleta Única Papel (BUP), no electrónica. Fuentes judiciales de la provincia consideran que los primeros resultados provisorios podrían verse reflejados entre las 20 y las 21 horas a través del sitio oficial del escrutinio.

