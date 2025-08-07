ATE encabeza la Marcha de San Cayetano rumbo a Plaza de Mayo

"Milei ya empezó a ser derrotado en el Congreso", señaló el secretario general de ATE durante la Marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.

La Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ) dio inicio este miércoles a la tradicional Marcha de San Cayetano, que partió desde el Santuario ubicado en el barrio porteño de Liniers y se dirige hacia Plaza de Mayo. Bajo la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo", la movilización vuelve a marcar el pulso del descontento social frente a las políticas del Gobierno nacional.

En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se expresó con dureza contra la gestión de Javier Milei: "Milei ya empezó a ser derrotado en el Congreso, ahora lo tenemos que terminar de derrotar en las calles para que después sea derrotado en las urnas. El Gobierno está pasando su peor momento. Es ahora cuando tenemos que acelerar. Esta masiva movilización tiene que ser la antesala de un nuevo Paro General. Hay condiciones y sobran motivos" , afirmó el dirigente.

ATE exige un nuevo paro general en la Marcha de San Cayetano

ATE (1).jpeg

A su vez, Aguiar advirtió sobre el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores estatales en el último año: "Los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y con la salud más deteriorada que a la del año anterior. El Gobierno sólo se ha dedicado a juntar dólares para pagarle al FMI. Esta gente nos conduce hacia una tragedia".

En la misma línea, destacó el rol de las organizaciones sindicales frente a la crisis: "Desde el frente sindical tenemos el desafío de mantener y hacer crecer la conflictividad en todo el país. Crece el rechazo social a la gestión nacional y es un momento que debemos aprovechar", concluyó.

La marcha cuenta con la participación del Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo, del que ATE forma parte junto a más de 100 organizaciones, entre ellas la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), las dos CTA, y diversos sindicatos enrolados en la CGT.

Antes de llegar a la Plaza de Mayo, los manifestantes se concentrarán a las 13 en la intersección de Diagonal Norte y Florida, punto previo al ingreso al centro político del país.