Qué dice la denuncia de Victoria Villarruel contra libertarios

La vicepresidenta, Victoria Villarruel presentó dos denuncias contra trolls libertarios por instigación al odio y atentado contra el orden constitucional

7 de agosto 2025 · 12:17hs
La vicepresidenta, Victoria Villarruel presentó dos denuncias contra trolls libertarios por instigación al odio y atentado contra el orden constitucional 
La vicepresidenta, Victoria Villarruel presentó dos denuncias en los tribunales en las que afirma que es víctima de un hostigamiento que tiene como objetivo atacarla en su rol de titular del Senado, y agrega que se busca "descabezarlo" para "aniquilarlo" como "contrapoder".

Tras un sorteo quedaron bajo investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi,

Los acusados por Villarruel de cometer delitos graves en las redes para desgastar su figura son la diputada Leila Lemoine, una de las dirigentes libertarias más allegadas a Milei; y el periodista de La Derecha Diario, Javier Negre.

También el biógrafo presidencial, Nicolás Márquez. Además, la vice incluyó en sus denuncias a cuentas “verificadas” de X, entre las que mencionó a @eltrumpista, @El_Pubertario y a @Mialygosa.

Villarruel ratifica que los aludidos “participan de forma diaria, metódica e insistente en la publicación de insultos, improperios, hostigamiento e incitación al odio de la ciudadanía en general y atacan contra el poder que presido, la figura de la presidencia del H. Senado de la Nación, mi persona, mi círculo de confianza personal, familiar y laboral”.

En su denuncia asegura las afirmaciones de el ejército libertario que encabeza la batalla cultural a través de redes sociales excede a "la libertad de expresión", y da vuelta a su favor la versión oficialista de que está encabezando conspiraciones para que Javier Milei deje el poder.

En ese sentido afirma que la que sufre un intento de golpe constitucional es ella.

Instigación al odio y atentado contra el orden constitucional

En su denuncia incluyó textos en X difundidos por los usuarios señalados y pide investigarlos por los delitos de instigación al odio y atentado contra el orden constitucional.

La denuncia contra Negre fue presentada aparte del segundo escrito, en el que incluyó a su “némesis” legislativa, Lemoine, una de las libertarias más críticas de su figura.

"Del texto de las expresiones transcriptas en el anexo, se advierte con claridad que éstas exceden los límites de cualquier crítica legítima, y constituyen una contumaz incitación al odio y a la violencia institucional, contra mi persona en tanto titular del H. Senado de la Nación”.

Además dijo que los acusados de atacarla buscan hacerla renunciar a su cargo para suprimir al propio Senado: para ella, lo que denuncia como ataques sistemáticos, están procurando “descabezarlo ( al Senado) y aniquilar su rol como contrapoder y en tanto sostén del orden republicano.

denuncia Victoria Villarruel libertario hostigamiento Discursos de odio
