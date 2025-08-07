La defensa de Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La abogada Mariana Barbitta, defensora de Jorge Julián Christe, recusó al juez Juan Malvasio, quien el viernes 1° de agosto revocó la prisión preventiva domiciliaria del acusado del femicidio de Julieta Riera. El magistrado dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 1 de Paraná por el término de 60 días, al considerar que había violado la medida de coerción ya que fue fotografiado afuera de la casa quinta ubicada sobre calle Blas Parera, donde cumplía la prisión domiciliaria.

Christe está imputado la causa por el presunto femicidio de su pareja, Julieta Riera, ocurrido en abril de 2020 en la ciudad de Paraná. Actualmente, espera que la Corte Suprema resuelva si se debe hacer un nuevo juicio o confirma la condena del jurado popular (que fuera anulado por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos).

La defensa no sólo apeló la decisión, sino que también busca apartar al juez de la causa. "El 1 día de agosto del año 2025, el Juez Juan Francisco Malvasio, a pedido de la fiscalía y la querella, decidió revocar –arbitrariamente- el arresto domiciliario que cumplía Jorge Julián Christe, quien aun no cuenta con fecha de juicio ni sentencia en su contra. La decisión se tomó a raíz de la tergiversación de una foto (cuyo origen se desconoce), en donde se ve a Jorge Julián Christe en la puerta del domicilio, junto a su hijo menor de edad. La tobillera no sonó y él no generó ningún incumplimiento", dijo Barbitta en un comunicado enviado a UNO.

En otro párrafo, la letrada se hizo eco de un artículo divulgado en un blog -que administra un cuestionado abogado entrerriano, con causas judiciales pendientes-, en la que se muestra una fotografía del juez en "el casamiento de uno de los abogados de la parte querellante". Y agregó que dicho artículo señalaba que "su vínculo de amistad impactaba en la causa".

Ana Brugo Mujeres marcha Julieta Riera Tribunales 4.jpg Exigieron que el STJ eleve la causa contra Jorge Julián Christe a la Corte Suprema. Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Por estas razones, informó que Christe solicitó a Mariana Barbitta, "que se presentara un nuevo pedido de apartamiento del Magistrado". "Al planteo se acompañaron las fotografías, noticias periodísticas (Sic) y resoluciones judiciales que sostienen la recusación", precisó.

"La defensa confía en que en esta oportunidad, se tendrán en cuenta las graves circunstancias informadas por los medios de comunicación, que sin lugar a dudas generan temor de parcialidad en Jorge Julián Christe y su familia, siendo la recusación la única alternativa procesal para garantizar el debido proceso, la imparcialidad judicial y el derecho de defensa, principios fundamentales del Estado de Derecho", finalizó la abogada.

Qué dijo el juez

En la audiencia del viernes pasado, el juez explicó que Christe violó el arresto domiciliario y que por ello debía revocarse su beneficio. "Vemos una falta de apego a las normas y a las resoluciones judiciales. Fácil se advierte, de la fotografía que fue acompañada, que el ciudadano Christe está en el exterior de la vivienda. Incluso, si lo cotejamos con una declaración testimonial de la defensa, de la hermana de Christe, la misma manifestó que el ciudadano Christe incluso no le podía abrir la puerta porque tenía prohibido. Ese fue el relato de la testigo a fin de aclarar esta circunstancia", dijo.

"Sinceramente, se advierte que a Christe las normas de conducta no le hacen mella. Es de destacar que el arresto domiciliario es una medida de autodisciplina. Es el propio ciudadano Christe quien debe ponerse el límites y acá no se lo puso. El fue fotografiado en el exterior del domiciliario, lo que demuestra con prístina claridad que ha incumplido la manda judicial", concluyó.