Qué dicen en el mundo del apagón argentino

De España a Arabia, de Italia a Estados Unidos, de España a República Checa. Casi todo los medios del mundo se hicieron eco del masivo apagón que dejó sin luz a 50 millones de personas.

El corte que mantiene sin servicio eléctrico a Argentina y Uruguay desde la mañana de este domingo, es noticia en todos los rincones del planeta.

Al respecto, desde la prestataria del servicio eléctrico en Entre Ríos informaron que, "a raíz de una falla en el sistema interconectado en alta tensión en la vecina ciudad de Santa Fe, ajena a Enersa, se produjeron variaciones de tensión en horas de la madrugada del día de la fecha".

"Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay", informó en Twitter la compañía Edesur Argentina.

"Debido a una falla general en el sistema de interconexión, la Argentina y países limítrofes se encuentran sin electricidad", confirmó poco después la empresa Edenor en la misma red social.

Mientras que la uruguaya UTE detalló que un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino país".

Argentina, con 44 millones de habitantes, y Uruguay, con 3,4 millones, comparten un sistema de interconexión eléctrico centrado en la represa binacional de Salto Grande, ubicada unos 450 km al norte de Buenos Aires y unos 500 km al norte de Montevideo.

El apagón ya es noticia tendencia en el mundo y muchos medios como La Vanguardia de España y el Corriere de Italia lo ponen como principal información en sus portadas.

La Vanguardia dice en uno de sus párrafos: "Como era de esperar, el corte ha afectado al transporte público. De hecho, en el área metropolitana, los servicios de tren se han interrumpido y los autobuses sufren demoras por la falta de señalización en las calles. Tampoco funciona el metro. Algunos comercios son más afortunados por contar con un grupo electrógeno propio. Sin contar estos excepcionales casos, las ciudades están a oscuras".

Los diarios europeos agregan muchos videos hechos por la gente y centenares de tuits. "En Twitter, los vídeos e imágenes del apagón están comenzando a circular. También allí los vecinos se están preguntando qué ocurre, pues todavía no se ha dado una respuesta oficial. No es un barrio, no es una zona, es todo el país. Los responsables del Gobierno deberían salir a decir algo", reclamaban los usuarios, informa un medio europeo.