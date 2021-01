Ediles piden renuncia de Píparo a su cargo en el municipio

El concejal Norberto García, que fue uno de los que motorizó la presentación, señaló a Télam que se decidió solicitar el apartamiento de la funcionaria "evaluando la temática del caso y la situación, que cada vez se complejiza más por las declaraciones de las víctimas, sumado a los videos del municipio, que es del mismo sector político, y que muestran una visión sesgada porque tienen cortes".

Los ediles de la capital bonaerense consideraron que "resulta insostenible" la permanencia de Píparo, también diputada provincial de Juntos por el Cambio, en ese cargo ad honorem del municipio platense.

Para García, el cargo de Píparo en el municipio platense, que consiste en tareas de asistencia a víctimas, "no se condice para nada con el episodio" de la embestida a dos motociclistas. "Nos pusimos rápidamente de acuerdo para generar no sólo una acción política sino un repudio a la no declaración de la diputada" sobre el caso, añadió el edil.

El bloque de concejales del peronismo señaló que "si bien hay aspectos del episodio que están pendientes de esclarecimiento judicial, se encuentra fuera de toda controversia que la legisladora transitaba en el auto junto a su pareja cuando atropellaron e hirieron a dos jóvenes en moto y luego se fugaron del lugar sin prestar el mínimo auxilio a las víctimas".

A través de un comunicado, los ediles advirtieron que "ante un hecho de esta magnitud, Píparo demuestra su absoluta indiferencia a las leyes, así como su falta de integridad ética y valores morales que demanda un cargo tan importante como el que ostenta".

García anticipó a esta agencia que, aunque el Concejo Deliberante se encuentra en receso, el bloque del Frente de Todos presentará pedidos de informe y, en función de las novedades de la causa, también evaluará motorizar una sesión especial para tratar la solicitud de renuncia de Píparo.

En tanto, el diputado bonaerense del Frente de Todos Guillermo Escudero sostuvo que "hay dos hechos que son motivo de investigación. Por un lado la circunstancia del supuesto robo, la denuncia que realizó Píparo, pero además el otro hecho es totalmente objetivo: haber embestido a una moto con dos personas arriba, a las que chocaron, dejaron en la calle y no asistieron", reseñó.

"Finalmente, ellos (por Píparo y su pareja) paran el auto recién cuando llegan a Plaza Moreno. Nos preguntamos qué significó la presencia del secretario de Seguridad del municipio de La Plata, Darío Ganduglia, justo ahí", planteó el legislador electo por la Octava Sección en declaraciones a esta agencia.

Escudero justificó el pedido de renuncia de Píparo a su cargo municipal en el hecho de que la dirigente "es funcionaria del área de asistencia a la víctima y es inadmisible que no haya atendido a estas dos personas y que las haya abandonado en la calle".

En la misma línea, la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y concejal platense, Victoria Tolosa Paz, sostuvo desde su cuenta de Twitter que la permanencia de Píparo en el cargo del municipio es "absolutamente insostenible".

La fiscal María Eugenia Di Lorenzo, que investiga el robo a Píparo durante la madrugada de Año Nuevo, aguarda los resultados de distintas pruebas, entre ellas del test de alcoholemia, para determinar si imputa o no al esposo de la dirigente por haber embestido a dos motociclistas a los que creyó los ladrones, mientras que el abogado de los atropellados insiste en que son inocentes y que las imágenes de las cámaras del lugar del hecho fueron editadas.