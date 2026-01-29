Uno Entre Rios | Economia | Mercado Libre

Mercado Libre denuncia a Temu por competencia desleal

Mercado Libre pide proteccionismo ante el avance de las plataformas de ecommerce que importan mercaderías vía courier. Denunció a Temu por competencia desleal

29 de enero 2026 · 10:57hs
La empresa de comercio electrónico Mercado Libre denunció a la plataforma china Temu por presunta competencia desleal y publicidad engañosa.

El gigante del ecommerce fundado por Marcos Galperin acudió al Estado para solicitar acciones frente al avance de Temu, a la vez que cuestionó la estrategia comercial de la firma asiática, a la que acusó de infringir una regulación local de lealtad comercial.

La acusación principal de Mercado Libre fue que la plataforma china publicita precios o condiciones que no serían del todo claras, a la vez que podría inducir a error al consumidor (por ejemplo, con descuentos inflados, promociones engañosas o costos ocultos).

En respuesta, Temu acudió a la Justicia para sostener su operatoria en la Argentina.

El uso intensivo de promociones y publicidad digital responde a una estrategia comercial diseñada para captar y retener al consumidor de manera constante, un esquema que también aplican otras plataformas asiáticas como Shein y Alibaba.

El conflicto ya está bajo análisis de la Justicia Federal. Desde la Secretaría de Industria y Comercio confirmaron aInfobaeque existen dos expedientes con denuncias cruzadas entre las compañías por deslealtad comercial, encuadrada en el DNU 274/2019.

Como respuesta a la denuncia, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía, dictó una medida preventiva para que Temu suspendiera toda publicidad digital y promociones consideradas engañosas.

Frente a esta resolución, la plataforma china presentó recursos administrativos y judiciales para intentar frenar la medida y seguir con sus campañas publicitarias. En ese marco, la Justicia consideró que se trata de un caso urgente y decidió enviar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que deberá definir qué tribunal es competente y cómo continúa la investigación.

En el ámbito financiero siguieron de cerca el contraataque judicial de Temu frente a la denuncia presentada por Mercado Libre y señalaron que el conflicto dejó expuestas las tensiones competitivas del sector. En ese sentido, recordaron antecedentes vinculados a disputas regulatorias previas y plantearon que, al igual que ocurrió con el caso Modo en el mercado de pagos digitales, la estrategia de Mercado Libre buscaría limitar el avance de nuevos competidores.

Fuentes vinculadas a la causa, explicaron que esta situación está vinculada únicamente al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones que, aseguran, Mercado Libre apoya.

La disputa y el marco regulatorio

El enfrentamiento entre Mercado Libre y Temu se produce en un escenario de cambios regulatorios que facilitaron el ingreso de plataformas extranjeras al mercado argentino. Tras la flexibilización de importaciones en diciembre de 2024, empresas como Temu y Shein aumentaron su presencia motivadas por su estrategia de ventas a precios bajos, promociones con cupones y envíos gratuitos a domicilio.

Si bien ahora la denuncia llegó a la Justicia, ya en apariciones públicas anteriores, el CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, había pedido al Gobierno fortalecer y unificar la regulación para plataformas extranjeras. “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten, tanto en comercio como en finanzas”, sostuvo el ejecutivo durante el foro de Abeceb en noviembre de 2025.

Además, de la Serna advirtió que “el ingreso masivo de productos de bajo costo corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y poner en peligro los empleos”.

El directivo también remarcó que el actual esquema no favorece la generación de empleo local, ya que la logística queda a cargo de operadores extranjeros. “Si una compañía asiática envía por barco, ese empleo está en China, no en la Argentina”, explicó.

El ejecutivo comparó el caso argentino con otros mercados regionales como México, Chile y Uruguay, que ya implementaron controles más estrictos para envíos de menor valor, mientras que la Argentina aún no adoptó medidas similares.

Fuerte crecimiento de las importaciones en 2025

Esta noticia llegó en un momento en el que el ingreso de productos al país mediante servicios de courier tuvo un fuerte crecimiento en 2025, con una facturación cercana a los USD 900 millones. Este avance se dio en un contexto de expansión de las importaciones y una mayor apertura comercial de la Argentina.

Según un informe de la consultora Abeceb elaborado con cifras oficiales, las compras externas a través de este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representa un aumento interanual del 274% y una suba absoluta de USD 655 millones.

El informe destaca que el courier -importación puerta a puerta, el sistema utilizado por las plataformas chinas- fue el tercer rubro con mayor incremento en valores dentro de las importaciones totales del año.

Este comportamiento, explicó Abeceb, se dio por la recuperación de la actividad económica, el incremento en las cantidades importadas y un tipo de cambio real apreciado, factores que favorecieron la entrada de bienes desde el exterior.

