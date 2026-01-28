Uno Entre Rios | Economia | frigorífico

Frigorífico de hamburguesas Paty suspendió a 450 empleados

28 de enero 2026 · 15:22hs
El frigorífico creador de la tradicional hamburguesa Paty suspendió 450 empleados. En medio del desplome de las exportaciones de carne y un consumo interno estancado en mínimos históricos, el Frigorífico Pico, creador de la emblemática hamburguesa Paty, atraviesa una de las peores crisis de su historia. La empresa acumula deudas por más de $30.000 millones y resolvió suspender a sus 450 trabajadores tras una drástica caída de la producción.

El establecimiento pampeano pasó de faenar alrededor de 600 vacunos por día a apenas 50, un derrumbe que refleja el delicado presente del sector cárnico. La situación se agravó por la fuerte retracción de las exportaciones, especialmente hacia China, principal destino de la carne argentina.

En 2025 viajaron al exterior 10 millones de argentinos más que los extranjeros que ingresaron al país. Influyó el precio del dólar. Este añoa pronostican el efecto Mundial

Déficit turístico con saldo negativo récord en 2025

javier milei se burlo de paolo rocca y lo llamo senor chatarra

Javier Milei se burló de Paolo Rocca y lo llamó "Señor Chatarra"

La firma, propiedad de la familia Lowenstein, había iniciado hace un año un proceso de achique que afectó a casi un centenar de empleados. Sin señales de recuperación en la actividad, ahora decidió paralizar la planta y avanzar con suspensiones masivas.

Desde los gremios del sector admiten que el escenario es crítico y advierten que se trata de una crisis que se profundizó en buena parte de la industria frigorífica. En 2025, las exportaciones de carne cayeron un 7,3%, con una contracción del 12,3% en los envíos a China.

El desplome de la faena impactó de lleno en las finanzas del frigorífico. Solo con el Banco de La Pampa mantiene una deuda de unos 9.000 millones de pesos. Además, datos del Banco Central indican que la empresa registra más de mil cheques rechazados.

LEER MÁS: Carne: Los precios subieron 70% en un año

Según el intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, el frigorífico adeuda varios meses de pagos a productores ganaderos de la zona y de la localidad de Eduardo Castex. Mientras tanto, la empresa comunicó a los trabajadores que abonará por enero una suma de 500.000 pesos y entregará la carne semanal correspondiente.

En Trenel, donde está radicada la planta, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. El caso de Pico se suma a una serie de conflictos que atraviesan distintos frigoríficos del país, como el santafesino Euro, donde trabajadores mantienen una toma de la planta desde hace más de dos meses por salarios impagos.

El frigorífico Pico es propiedad de Ernesto Lowenstein y Alan Lowenstein, su hijo. Se trata de la séptima generación de familiares con participación en el negocio de la carne: tres lo han hecho en Argentina, mientras que las anteriores tomaron parte de la actividad en Europa.

"Producto de la unión de su tradición con la innovación, Frigorífico Pico provee al mercado local y de exportación carne de alta calidad seleccionada", afirma una presentación del establecimiento en el catálogo de Argentine Beef.

En cuanto al perfil de Ernesto Lowenstein, desde La Pampa afirman que tiene 86 años y un amplio CV empresarial: creó la marca Paty y el complejo Las Leñas en la década de los 80. Es hermano de Alfredo Lowenstein, quien en 1994 lanzó Pumper Nic, la primera cadena de hamburgueserías argentina. Hoy por hoy, los Lowenstein poseen de forma oficial dos frigoríficos en La Pampa: el que entró en parálisis en Trenel y, también, una instalación en la ciudad de General Pico.

Fuente: Infogremiales

