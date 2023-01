Descartan faltante de medicamentos en Entre Ríos

Ante la advertencia de la Cámara Argentina de Productos Químicos por posibles faltantes, farmacéuticos aclararon que no hay problemas con el abastecimiento

El dirigente empresario indicó: “Los faltantes se observan en las industrias a través de la falta de envases e insumos para tintas, entre otras cosas, pero que es una cuestión de tiempo para que se trasladen al consumidor”.

“Si bien algunas veces salen los permisos de importación por parte del Banco Central, el pago asignado a cada permiso es a 120 días o 180 días y no todas las empresas están en condiciones de financiarse en el exterior”, explicó poniendo el alerta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas: “Hay muchas Pymes que no tienen su casa matriz o banco en el exterior y va a surgir un problema con las empresas más débiles”, añadió.

Farmacéuticos descartaron que pueda haber faltante de medicamentos.jpg Farmacéuticos descartaron que pueda haber faltante de medicamentos

Frente a este panorama y ante la consulta de UNO, desde el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos (Cofaer) aclararon que no se registran faltantes de medicamentos en la actualidad y que el abastecimiento en general es normal. Al respecto, Alicia Merlo, vicepresidenta de la entidad, comentó a UNO: “Puede haber en algún caso alguna demora, pero no faltante, y es importante aclararlo, para no alarmar ni asustar a la población”.

“Estaban retrasados por el tema de importaciones y demás, debido al tema del dólar, pero en el caso específico de los medicamentos se habían levantado las trabas porque son esenciales”, agregó, en base a la disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en mayo del año pasado, que flexibilizó las restricciones para que la industria farmacéutica pueda acceder a los dólares que necesita para importar insumos y materias primas.

“Nosotros no tenemos falta en la farmacia, ni de medicamentos de industria nacional ni de medicamentos que también se importan ya producidos en el exterior”, precisó.

En este marco, indicó que la Cámara Argentina de Productos Químicos “es una de las cámaras de los laboratorios de la industria farmacéutica” y expresó: “Si hay falta, pueden estar refiriéndose a algún insumo bien específico de ellos. Y cuando se refiere a insumos, es el principio activo, la monodroga”.

Hay faltantes de medicamentos antigripales..jpg Hay faltantes de medicamentos antigripales.

Sobre este punto, explicó: “La mayoría de los medicamentos son elaborados en el país por los distintos laboratorios, como Roemmers, Bagó u otros, pero todos tienen que importar las drogas con las que se fabrican; la mayoría proviene de la India. Lo que puede ocurrir es que un laboratorio tenga algún retraso puntual, o no tiene cupo en este momento, pero es muy raro, porque no se ha cercenado la importación porque los medicamentos son esenciales”.

Mabel Dabín, propietaria de una farmacia situada en la zona céntrica de Paraná, coincidió en que “en general, no se registran faltantes”, y aclaró: “Es normal que por ahí falte algo puntual, pero se debe a que en la cadena de producción falte algo específico y por eso no se puede fabricar, pero es por determinado tiempo y luego se regulariza”.

“Si hay algún medicamento que está en falta y hay reemplazo, lo reemplazamos. El tema es que en ocasiones hay alguno que lo tiene solamente un laboratorio que lo fabrica, como por ejemplo ahora está pasando con uno que se llama Sibelium y cuya droga, que es Flunarizina, está en falta y no tiene reemplazo. Entonces el médico tiene que buscar una alternativa en otras drogas”, dijo, en referencia a un caso puntual, que suele suministrarse para pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular (ACV) u otros cuadros específicos.

Demanda

Acerca de si existe un aumento en la demanda de algún medicamento puntual en esta época del año, Alicia Merlo, vicepresidenta del Cofaer, comentó que se advierte un incremento en el consumo de parecetamol: “Esto se da por el aumento de los casos de los casos de covid y que algunos traen fiebre. Incluso también tras la vacunación contra el covid en personas que se están aplicando la cuarta y la quinta dosis, ya que pueden producir fiebre, pero esto ocurre con algunas vacunas y no en todos los pacientes. Entonces, aumenta el consumo de paracetamol y de ibuprofeno, que es lo que se recomienda para bajar esa fiebre o dolor de cabeza que también se puede generar”, señaló.

Mabel Dabín concordó en que el paracetamol es un medicamento muy demandado en estas últimas semanas, y comentó que se puede conseguir uno de primera marca de 500 miligramos a partir de los 150 pesos.

También hizo referencia a la demanda estacional de artículos como repelentes y protectores solares, indicando que si bien se incrementó con la llegada del calor, en la actualidad mermó. En este punto, aclaró que en otras farmacias puede ser diferente: “No nos podemos comparar con una farmacia de la peatonal, donde es otro el público”, refirió.

Por último, recordó que la venta de ciertos medicamentos solo pueden venderse con receta médica. Tal es el caso de los antibióticos, sobre los que observó: “Sigue habiendo mucha gente que consulta por el antibiótico sin receta. Todavía siguen queriendo comprarlo sin prescripción médica, para automedicarse ante un dolor de garganta, por ejemplo. Nos piden amoxicilina como si se tratara de un ibuprofeno o un paracetamol, que son de venta libre, pero sin receta no se puede vender”.