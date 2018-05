¡Cuidado con el pozo!

"La luz y el gas son impagables. Que les aumenten a los que más tienen y a los laburantes que nos dejen tranquilos. Una vez los gobernantes tienen que atacar a la timba financiera y dejar al pueblo vivir en paz. Siempre la ligamos". Elías.

"Gente del UNO los saludo y les digo a los lectores de esta sección que mientras estemos mirando el mundial el Senado y Diputados van a estar quitándonos derechos laborales. Así que atentos porque nos van a empomar".

"¿Qué sucede con la División Abigeato que no patrullan las zona costeras y rurales en La Jaula, La Juanita, Alvear y Valle María? No quiero pensar que es zona liberada para los cuatreros".





"¿Hasta cuándo van a seguir aguantando a la directora de un jardín maternal infantil que fue denunciada penalmente? Alguien tiene que tomar medidas".





"Para Cambiemos, Macri y Varisco: con los ladrones comíamos bien, nos comprábamos ropas, pagábamos la luz, el gas, los remedios, los impuestos y vivimos muy bien. Es más, podíamos decir el domingo comemos un Asado, pero hoy comemos un pan. Les venía diciendo que este es el peor Gobierno Nacional que haya existido desde que la democracia retornó al país. Es el más corrupto y ladrón. Los grandes jefes narco están metidos en política. El intendente de Paraná tiene que dar un paso al costado y sus votantes pedir disculpas, ya que votaron al tipo que financia a quien va a matar con su veneno a nuestros hijos y nietos. Yo me quedo con los ladrones y no con los asesinos de nuestros hijos. Le pedimos al juez Leandro Ríos que Paraná está con usted el 100%, no afloje y también métalos presos a los defensores de Varisco. Todos se tienen que pudrir en la cárcel". Ramoncito.





"Señora ministra de Gobierno, está bien que la PER ejerza controles aplicando la Ley Nacional de Tránsito. Lo que no está bien es que se obligue a los funcionarios policiales a retener sí o sí, un motovehículo por día, por dependencia. Ya que si no cumplen con esta orden se tienen que quedar en sus horas franco, hasta que 'levanten' una moto. Esta exigencia, también acarrea que el servicio este más enfocado en la retención de motos, dejando desprotegidos y sin prevención otros puntos jurisdiccionales".





"Siguen las fotomultas en las provincias de Entre Ríos y Corrientes sobre la ruta nacional 14. Intendentes y policías cómplices. En Colón cerca de una YPF hay un puesto de Policía, pero antes de ellos, un patrullero con una cámara escondida en su frente saca fotos y las envía al puesto para que los que están sobre la ruta 14 paren y los coimeen. Son unos HDP, no pueden estar vigilando una infracción de tránsito, ellos están para cuidar a la comunidad quienes les pagan el sueldo. A ver si alguien toma partido en esto. Deja mal parado a los entrerrianos y corre a los turistas que vienen de paseo".

"Más allá de que al gobernador Juan Manuel Urtubey no lo puedo ni ver. La ley es nacional. Está de casi cinco meses y no puede abortar la nena de 10 años que fue víctima de una violación. En esos casos queda la opción de darlo en adopción. Como en todos los casos de un embarazo no deseado. El delito que cometieron con ella es horroroso, pero el bebé no tiene la culpa". Mavi.





"Es descabellante que una niña de 10 años esté embarazada. Qué HDP el que le hizo eso. Un maldito. Ya se necesita una ley urgente. Tiene que aprobarse la ley de aborto y pena de muerte para los violadores". Vero.





"Si te cortan todas las vías de diálogo, si no hay otra forma de visibilizar, obvio que no queda otra que cortar las calles en las protestas. Los que se quejan de los cortes van a ser los que se movilicen el día de mañana cuando les toquen el c... Mandan a laburar a los que marchan, siendo que el 90% de los cortes son para reclamar condiciones dignas de trabajo o reincorporación a los puestos". Iván.





"Nunca entendí porqué los piqueteros no cortan o acampan frente a la casa particular del gobernador o de algún diputado y no los dejen transitar a ellos". Vale.





"El transporte público en Paraná no puede salir más de 10 pesos. Es un robo que lo pongan más caro porque el servicio es pésimo. Primero tienen que mejorar las empresas y después aumentarnos el precio del pasaje". Sebastián.





"La ciudad de Paraná tiene una notoria falta de mantenimiento. Yuyos altos, falta de iluminación y llena de pozos. Una lástima". Laura.