ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

Argentina está dentro de los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas a ChatGPT. Los que más lo usan son los jóvenes de 18 a 34 años

8 de octubre 2025 · 07:42hs
Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

Argentina está entre los cinco países que más usa el ChatGPT en América Latina

OpenAI, pionera en inteligencia artificial, presentósu primer estudio focalizado exclusivamente en la Argentina, y revela datos puntuales sobre cómo el uso del ChatGPT "transforma la productividad e impulsa el crecimiento económico en múltiples sectores". En Argentina Productivity Report, la creadora del ChatGPT, que comanda Sam Altman, detalla que millones de argentinos ya lo usan cada semana, y asegura que el crecimiento de usuarios se triplicó de un año a otro en el país.

Los principales datos del estudio muestran que estamos dentro de los cinco países de América Latina con más suscripciones pagas.

El ChatGPT forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios en el mundo

El ChatGPT forma parte de la vida cotidiana de millones de usuarios en el mundo

Respecto al número de desarrolladores con acceso a la API (interfaz que les permite integrar las capacidades de inteligencia artificial de OpenAI), Argentina se ubica en el podio de los cinco países con mayor crecimiento de la región.

Perfil de los usuarios

La mayor proporción de uso de ChatGPT se da en provincia y Ciudad de Buenos Aires, con el 46,6%. Le siguen Córdoba con el 12,3%, Santa Fe con el 9,1%, Mendoza con el 4%y Tucumán con el 3,2%, publicó Clarín.

El perfil de usuarios que utiliza Chat GPT está liderado por los jóvenes de 18 a 34 años.

Según el informe, Argentina atraviesa un "momento inédito", porque la incorporación de la inteligencia artificial no se limita a los grandes centros urbanos, se extiende a distintas provincias y sectores, "modificando la forma en que las personas aprenden, trabajan y desarrollan sus proyectos".

El documento detalla que el impacto más visible está en las pequeñas y medianas empresas. La clave es que adoptan herramientas basadas en IA para automatizar tareas, mejorar la atención al cliente y acelerar la creación de contenido.

Estas soluciones, explica el informe, permiten que equipos reducidos o individuos logren resultados "antes impensados, al combinar automatización y creatividad humana".

Conocer más sobre inteligencia artificial es fundamental

Conocer más sobre inteligencia artificial es fundamental

¿Para qué utilizan ChatGPT los argentinos?

Los argentinos le preguntan y repreguntan al ChatGPT, fundamentalmente, para obtener respuestas a tareas específicas (13% de los mensajes). Esto significa que individuos y equipos utilizan el ChatGPT "para obtener respuestas rápidas y profesionales, lo que reduce el tiempo dedicado a buscar en manuales y en Internet y agiliza las decisiones rutinarias".

El segundo lugar está compartido, en ambos ítems con un 11% de los mensajes. Uno de esos usos es obtener recomendaciones paso a paso, en especial "orientación sobre procedimientos, listas de verificación e instrucciones prácticas que agilicen la incorporación, el cumplimiento normativo y la adopción de herramientas".

El otro, tutoriales y enseñanza. En líneas generales, describe el estudio, "estudiantes, jóvenes profesionales y las pymes consideran ChatGPT como un tutor personalizado que les permite comprender nuevos conceptos y convertir dudas en competencias más rápidamente".

Otros ámbitos más pequeños respecto a su utilización, pero económicamente relevantes, son la creación de imágenes, la redacción personal, la edición/crítica y la ideación creativa. "Es decir, la redacción diaria, el aprendizaje y la orientación rápida, que se traducen directamente en productividad", detalla el estudio.

ChatGPT es la tecnología de consumo más rápidamente adoptada en la historia de la humanidad, tal como informa la empresa, que alcanzó a un millón de usuarios en cinco días, 100 millones en dos meses y casi 800 millones de usuarios al día de hoy.

Impacto profundo de la IA

El informe describe un "efecto transversal" de la inteligencia artificial en los principales sectores de la economía.

En el comercio minorista y la logística, por ejemplo, compañías locales aplican modelos de predicción y generación automática de textos para mejorar la eficiencia. En el sector agro, el uso de ChatGPT combina datos del clima y sensores de suelo para optimizar el uso del agua y detectar enfermedades en cultivos.

En salud, otro de los sectores estudiados por la compañía, "instituciones como el Hospital Italiano experimentan con algoritmos que respaldan diagnósticos por imágenes y reducen la carga administrativa".

Y en el sector público, el chat Boti, del Gobierno de la Ciudad, responde más de dos millones de consultas al mes y redujo en un 50% la carga de trabajo del personal.

