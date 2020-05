Automovilismo: El semáforo en rojo y los motores apagados

La actividad automovilística en la República Argentina apenas pudo desarrollar algunas fechas en algunas categorías como por ejemplo el TC, TC Mouras, TN y Top Race. Pero llegado el momento de la cuarentena obligatoria por el coronavirus, el automovilismo se detuvo por completo y con ello se sembró una gran incertidumbre ya que no se sabe cómo se va a continuar esta historia. Pilotos sin actividad, salvo la virAutomovilismo tual, talleres cerrados y sponsors caídos. Un panorama alarmante. Omar Martínez, referente entrerriano del deporte tuerca, habló con Ovación.

—¿Cómo va la cuarentena?

—La verdad que es impensado. Cuando arrancó pensábamos que iba a ser algo por 15 días, pero la realidad es que en el automovilismo no hay fecha cierta de cuando se va a reiniciar la actividad. Hoy por hoy estamos a la espera de poder empezar a trabajar para encontrar de vuelta el camino y volver a la actividad nuevamente porque estamos complicados y preocupados. Igual más nos preocuparía si arranca y llegara a existir algún tipo de contagio. Eso sería mucho más complicado así que esperando las medidas que se van a tomar en los próximos días.

—Volvieron al taller o siempre estuvo vacío?

—Desde el 19 de marzo se paró la actividad. Hemos ido circunstancialmente a limpiar o a mirar un poco porque no se puede realizar ninguna serie de trabajos. Todavía no hay fecha de ninguna carrera y como todos los equipos estamos a la espera que se reanude la actividad. Hoy no se puede realizar nada.

guri3.jpg El Gurí es un referente del automovilismo Foto: UNO/Diego Arias

—¿Qué pasó con los sponsors?

—Hoy en actividad en el taller sólo tenemos los autos que preparamos para el quinto piloto y si bien estamos corriendo con la categoría de las pick up, quienes me acompañan son más que sponsors, amigos. Estuve charlando con los pilotos que están dentro del equipo y la realidad es que hay sponsors que los ha complicado la situación y sponsors que a lo mejor están en condiciones de continuar, pero hoy por hoy no sabemos cuando se va a reanudar el automovilismo y quienes van a continuar y cómo lo van a hacer así que es una incertidumbre que preocupa. En lo personal estamos esperando, viendo y pensando algunas otras alternativas si llegado el caso esto no arranca en 60 días. Habrá que pensar en reacomodar y organizar todo para ver cómo se continúa.

—¿Están para volver?

—Creo que ninguna actividad que convoque gente está para volver. Si bien en otros países volvió el fútbol y el automovilismo, creo que sin público y como se está haciendo con todas las medidas, a lo mejor se podría llegar a volver. Se están estudiando todos los protocolos, pero hoy no hay nada confirmado.

La estructura del Gurí entrerriano

Así está conformada la estructura del Supremo Entrerriano para lo que iba a ser la temporada 2020 dentro del automovilismo nacional en sus respectivas categorías. En TC: Mauricio Lambiris (Ford) y Carlos Okulovich (Torino); en TC Pista: Ayrton Londero (Ford) y Gustavo Micheloud (Ford), en TC Mouras: Agustín Martinez (Ford) y Francisco Hernandez (Ford) y en TC Pick Up: Omar Martinez y Federico Pérez. Cabe destacar que el El TC y el TC Mouras ya corrieron este año y las TC Pick Up no llegaron a ver acción en pista.