Apareció la niña Esmeralda Pereyra López en La Falda

La menor que era buscada intensamente en Córdoba fue hallada “con vida” y en “buen estado”. Su desaparición había activado el Alerta Sofía

La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba.

La niña Esmeralda Pereyra López apareció con vida en la ciudad de La Falda después de casi 24 horas de búsqueda en la provincia de Córdoba. La niña de 2 años y 8 meses había sido vista por última vez el miércoles en el barrio San José Obrero, de la ciudad de Cosquín.

Inmediatamente el Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el Programa Alerta Sofía para la búsqueda de la menor.

Pereyra esmeralda

La causa por el paradero de la niña está a cargo de la Fiscalía Multifuero de 2° turno de la ciudad de Cosquín, del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, realizó una conferencia de prensa donde confirmó que Esmeralda P.L. “está bien” y que “no hay detenidos” en la causa que se investiga la desaparición por casi 24 horas de la niña en Cosquín.

Ante los medios de comunicación, contó cómo fue el momento en el que se enteraron de la aparición con vida de la menor: “El jefe de policía me avisó que dos efectivos del área de la Motorizada estaban recorriendo uno de los campos cuando se cruzan a la nena y ella se los queda mirando. Rápidamente uno de ellos la agarró y dieron el alerta”.

Acerca de la salud de la niña, explicó: “No soy médico, pero se la ve bien. El director del hospital Domingo Funes confirmó que está clínicamente estable”.

En medio de la conferencia, Quinteros se mostró conmovido por el caso: “Es un momento muy importante y quiero agradecerles a todos los que trabajaron. Esmeralda fue la hija de todos. Tengo una emoción muy grande, fueron horas muy duras”.

A su vez, recordó el caso de Lian: “Sabíamos que el paso de las horas nos jugaban en contra, por el caso de Lian Flores, quien no aparece desde febrero del año pasado”.

Como indicó la fiscalía, la investigación continuará para saber qué pasó durante estas horas con la pequeña.

Por su parte,el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, habló en sus redes sociales del caso Esmeralda y felicitó a la Policía provincial y los equipos que participaron en la búsqueda: “Se desplegó un intenso operativo en el que se pusieron a disposición todos los recursos necesarios para encontrarla”.

“Más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, ETAC, la Dirección Bomberos, Bomberos Voluntarios, Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y distintos cuerpos especiales trabajaron de manera articulada. Además se sumaron perros de búsqueda y rescate, junto con drones equipados con visión nocturna y detección térmica. Un resultado positivo que fue posible también gracias al trabajo coordinado con fuerzas de seguridad nacionales”, expresó el gobernador.

Luego de las 22 horas sin novedades de la pequeña, Llaryora manifestó: “Ahora es fundamental esclarecer lo ocurrido. Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad y determine a fondo las circunstancias de la desaparición”.

“La angustia atravesada por la familia y la experiencia vivida por la pequeña Esmeralda merecen la mayor de las certezas respecto de lo que pasó”, subrayó.

¿Qué es Alerta Sofía?

Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad, en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física y/o biopsicosocial y, como tal, constituye una herramienta que pretende aumentar las capacidades de búsqueda y recupero de niñas, niños y adolescentes desaparecidas y desaparecidos. Este mecanismo, llamado Sofía en alusión al caso de desaparición de Sofía Herrera, es similar al modelo norteamericano de alerta conocido como “Alerta AMBER”, y también adoptado en otros países.

La coordinación del Programa del Alerta Sofía se encuentra a cargo del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 25 de noviembre de 2019 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, firmó el acta de cooperación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, por medio de la cual este organismo pasó a formar parte del “Programa Alerta Sofía”.

La principal responsabilidad del Ministerio Público Fiscal en el marco del “Programa Alerta Sofía” consiste en brindar información acerca del estado procesal general de las investigaciones preparatorias y procesos penales, así como de las medidas de protección y asistencia integral otorgadas, respecto a la inmediata búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional cuya vida se considere en alto riesgo inminente; ello, para contribuir a su inmediata búsqueda y localización, y en la medida de que esa información no contravenga el principio de reserva en la investigación previa, ni los derechos a la integridad e intimidad de las víctimas.

En este marco de colaboración, el MPFN integra el “Comité Nacional Interinstitucional” y la “Coordinación Operativa Nacional” del Programa Alerta Sofía; en este último caso, se designó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para la gestión de las alertas y la interrelación entre las fiscalías intervinientes ante un caso de desaparición de niñas, niños o adolescentes, con los demás organismos participantes del Programa Alerta Sofía.