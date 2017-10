UNER, Uader y AGDU repudiaron el ingreso de Gendarmería en una facultad rosarina

La fuerza nacional ingresó al predio de una alta casa de estudios rosarina, en medio de una actividad para pedir por la aparición de Santiago Maldonado. Generó un inmediato repudio de organizaciones y universidades de todo el país.





Una camioneta de la Gendarmería ingresó el martes al predio conocido como La Siberia, sede de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Tras esa situación, la misma casa de estudios salió a repudiar el hecho, dado que fue considerado como una "provocación", en el marco de una actividad para pedir por la aparición de Santiago Maldonado.





El rector, Héctor Floriani, informó que el ingreso de esa fuerza de seguridad federal "no contó con el aval ni la autorización de ninguna autoridad judicial ni universitaria, tal como lo exige el artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nro. 24.521".





Asimismo, se señaló que "el rector ha instruido a Asesoría Jurídica de la Universidad para que presente de inmediato la denuncia de lo sucedido ante la Fiscalía Federal de turno".









Repudio

La situación generó un inmediato repudio por parte de organizaciones y universidades de todo el país. Según pudo comprobar este medio, tanto la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) como la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se sumaron a las voces críticas.





"El Consejo Superior de nuestra Universidad decide adherir al repudio de la Universidad Nacional de Rosario por el ingreso ilegal de personal de Gendarmería Nacional al Centro Universitario de Rosario", afirmaron desde la UNER, a través de un comunicado. Agregando que tal acción "viola la autonomía universitaria y el derecho a la libertad de expresión en el ámbito universitario".





Por su parte, la UADER se solidarizó "con la comunidad de la Facultad de Psicología UNR", a través de un escueto escrito donde denunció "el atropello y la irrupción violenta de fuerzas de seguridad del Estado" a esa casa de estudios.









Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos, AGDU, indicaron que la Ley de Educación Superior Nº 24.521, en su artículo 31, deja establecido que las fuerzas de seguridad no pueden ingresar a las universidades nacionales sin una orden de un juez. Textualmente expresa: "La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida".





Esta nueva irrupción de las fuerzas de seguridad del Estado en la universidad pública argentina, violando el derecho a la autonomía universitaria, se suma a otros hechos ocurridos durante el año, como la detención de estudiantes en la Universidad de Jujuy el 12 de abril pasado, la intrusión policial en San Juan el 30 de mayo, y la intimidación a estudiantes la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) el 6 de junio.





La comisión directiva de AGDU reclama urgentes explicaciones y el inmediato esclarecimiento de esta intrusión, al tiempo que rechaza cualquier intento de amedrentamiento y hostigamiento a la comunidad educativa en general y a la comunidad universitaria en particular. Exige además que se garantice el normal funcionamiento de las universidades, sin intervenciones ni nuevas violaciones a la autonomía universitaria.