Una camioneta de Gendarmería desfiló en un acto por Santiago Maldonado

El decano de la facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, consideró una "provocación" el ingreso de un móvil de Gendarmería a la Ciudad Universitaria (CUR), justo cuando en la plaza seca del predio se llevaba a cabo una clase pública, al cumplirse dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado.

El hecho ocurrió este mediodía en la plaza frente a las puertas del ingreso a la Facultad de Psicología cuando una camioneta, que llevaba en su parte trasera una inscripción con el nombre del joven artesano desaparecido, ingresó y se paseó por las calles internas de la Siberia.

Pese a que los uniformados aseguraron que habían llegado para entregar una citación a un docente, su aparición en el predio universitario causo malestar y preocupación en la comunidad educativa.

"Nos genera mucha preocupación porque la presencia se produce en el contexto de un acto que exige la aparición de Santiago Maldonado", señaló Bartolacci a La Ocho, acerca del hecho que manifestió mucha angustia y preocupación para quienes estaban presentes, entre ellos docentes y miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como el caso del profesor Carlos Solero, quien leyó un texto del propio Santiago Maldonado y reclamó su aparición, pedido al que también se sumaron Norma Valentino y José Giavedoni, además de los representantes de los centros de estudiantes de Ciencia Política y Psicología.

A su vez, el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Octavio Crivaro, quien, al ver pasar la camioneta, interpeló a micrófono abierto: "Ya que están acá, ¿por qué no nos dicen dónde está Santiago Maldonado?", preguntó el sociólogo y docente de Ciencia Política.

En ese sentido, Bartolacci agregó que cuando los directivos de la facultad de Psicología le requirieron información, sostienen que venían a hacer una citación judicial para personal de Ingeniería Mecánica y que después no supieron explicarlo.

"Me parece un acto inadmisible y no me parece obra de la casualidad en el contexto, teniendo en cuenta que no frecuentan prácticamente nunca, lo cual genera mucha preocupación", apuntó.

Lo que más le llamó la atención a quienes estaban presentes es que no es la segunda vez que la fuerza federal aparece en medio de un acto por Santiago Maldonado. De hecho, el pasado 7 de septiembre, una patrulla amedrentó a los estudiantes del instituto Olga Cossettini mientras realizaban una clase pública en las inmediaciones del establecimiento educativo.