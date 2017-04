Gabriel Milito se bajó del proyecto Sampaoli y Pablo Aimar pidió tiempo

Gabriel Milito se bajó del proyecto que tiene Jorge Sampaoli para la Selección argentina, al tiempo que Pablo Aimar, otros de los pretendidos como ayudante de campo, pidió tiempo para evaluar la propuesta ante el sondeo.Si bien el casildense todavía no está oficializado como el sucesor de Edgardo Bauza, pese a que las partes no lo reconozcan públicamente, ya existe un acuerdo para que firme un contrato hasta 2018 con chances de extenderlo hasta 2022, fecha en que se disputará el Mundial de Qatar.El actual DT del Sevilla lo pretendía como su principal colaborador, pensaba darle la Selección sub 20, valoraba su sentido de pertenencia por haber vestido la albiceleste y su estrecha relación con Lionel Messi, con quien fue compañero en el Barcelona.Sin embargo, Milito le respondió que no puede dejar a un lado a toda la gente que trabaja con él en su cuerpo técnico y por eso optó por dejar pasar el ofrecimiento.Además, Gaby necesita sumar experiencia en clubes para acumular el mínimo de tres años necesarios para dirigir en España, donde jugó ocho temporadas en sus pasos por Zaragoza y Barcelona.Con respecto a la situación de Aimar, el Payaso le había dado el sí a Eduardo Coudet para ser parte de su cuerpo técnico, pero en las últimas horas le dijo al Chacho que por ahora no iba a tomar parte de su futuro inmediato, ya que debe pensar lo que le dijeron por parte de Sampaoli.El Chacho tiene muy avanzada su llegada a Xolos de Tijuana y también es candidato en San Lorenzo ante la segura partida de Diego Aguirre, pero cualquiera de las dos alternativas tendrán que ser sin Aimar a su lado.