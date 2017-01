No hay signos físicos de abuso en la joven que denunció haber sido violada en un colectivo

La fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, Mónica Carmon, en conferencia de Prensa, desestimó la denuncia de violación hecha por una joven en un puesto caminero de Aldea Santa María, este domingo, cuando un ómnibus que transportaba hinchas del club chileno Colo Colo fue detenido en un control policial.





La funcionaria judicial indicó que los médicos forenses "no encontraron ningún signo de abuso ni lesiones compatibles con el abuso sexual en el cuerpo de la joven" que afirmó haber sido drogada y abusada desde que salió de Chile.





"Las actuaciones se iniciaron ayer cuando personal de la Policía de Seguridad Vial detiene un colectivo por tareas de prevención. En ese momento desciende una mujer mayor de edad, 19 años, quien manifiesta que necesitaba ayuda y se entrevista con oficiales a cargo del destacamento del puesto caminero de Santa María, ubicado a unos cinco kilómetros de la localidad de Cerrito, en Paraná Campaña. Su estado era alterado le dice que necesita ayuda que había consumido estupefacientes y que está segura de haber sido abusada sexualmente y que había querido descender del micro. La Policía tomó la denuncia y se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno y se le brindó asistencia y contención".





En tanto se indicó que la joven fue trasladada a Paraná donde quedó alojada en un refugio para mujeres luego de tomarle la denuncia y practicarle los exámenes físicos.





En ese sentido Carmona indicó que el médico forense, doctor Molteni "no encontró signos físicos ni lesiones propias del abuso, lo que no significa que no haya existido abuso". En tanto se le tomaron muestras de orina y sangre para avanzar con análisis más específicos.





En una primer entrevista psiquiátrica en la noche del domingo la joven no podía individualizar personas, por lo que se tomaron las medidas precautorias de alojar a las personas hasta tanto la Fiscalía pueda esclarecer el hecho y el juez de Garantías se expida, para aseguramiento de las pruebas, se secuestró el colectivo y se lo fajó para que nadie tuviera acceso, y se dio intervención a distintas reparticiones de la Policía.





"Esta mañana la joven manifiesta que quiere volver a su país por lo que estamos tratando de contactar y coordinar el regreso con su familia". Por ahora está la joven se encuentra contenida en un alojamiento de mujeres.





En tanto se indicó que no hay detenidos, como se había indicado en un primer momento, sino que el pasaje se encuentra demorado.





El colectivo en cuestión iba en tránsito por la ruta nacional 12 con destino a Río de Janeiro, donde el club Colo Colo jugará la segunda Ronda clasificatoria de la Copa Libertadores, contra Botafogo, este miércoles. La joven aprovechó un control para denunciar el supuesto abuso.





En el caso intervino la Comisaría de Cerrito desde donde pusieron en conocimiento a la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, Mónica Carmona, quien dispuso la demora del pasaje completo. En virtud de esto, 48 personas pasaron la noche en la escuela de Suboficiales de la Policía, en Paraná, y dos menores de edad, fueron alojadas en la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos.