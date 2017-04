El lunes reabrirían el refugio para la gente en situación de calle

Desde hace poco más de tres meses, a las personas en situación de calle que se acomodaban cada noche en algún rincón en el piso o en un banco del hospital San Martín para dormir, o al menos intentarlo, les prohibieron la entrada. Lo mismo ocurre con otros espacios y más gente debe resignarse a echar su cuerpo a la intemperie para tratar de darle un descanso a su deambular diario. La situación se recrudece cuando bajan las temperaturas, como pasa en esto días, sobre todo al caer la noche, cuando los cartones que sirven como aislantes y las derruidas frazadas no alcanzan para mitigar el frío.

La escena se repite cada año, al igual que el pedido de la Defensoría del Pueblo y de distintas organizaciones sociales para que el municipio disponga de un refugio para brindar contención a esta franja de la población en estado de vulnerabilidad. En 2016 la respuesta tardó en llegar, y tras un reclamo colectivo en la Plaza 1º de Mayo, con olla popular incluida, para hacer visible esta delicada problemática, recién en junio se abrió una especie de albergue en calle Carbó, en la Dirección de Protección Civil, pero luego se definió que funcione en el Centro Integrador Complementario (CIC) II, en la zona de Blas Parera.

De acuerdo a lo informado ayer por Eduardo Solari, secretario de Gobierno y Derechos Humanos de la Municipalidad, también este será el lugar donde este año podrán pernoctar hombres sin hogar, que se suma al hogar Teresa de Calcuta, situado en calle Don Bosco, donde solo admiten a hombres mayores de 55 años y sin adicciones y por lo general está cubierto el cupo. "El Teresa de Calcuta está abierto en forma permanente las 24 horas del día para adultos mayores. Para varones jóvenes vamos a rehabilitar el CIC Este, el mismo que funcionó el año pasado. Hay lugar para recibir a unas 25 personas", dijo a UNO. Asimismo, aseguró: "De todas maneras el CIC Este funcionó todo este tiempo para emergencias. Es un salón muy grande donde tenemos colchones y ropa, pero estaría habilitado formalmente el próximo lunes. Ahí se les brinda la posibilidad de cocinar y nosotros les proveemos comida y ropa en algunos casos".

Sin embargo, tanto la Defensoría del Pueblo de Paraná como distintas organizaciones sociales que acompañan a personas en situación de calle dijeron desconocer esta información. Al respecto, el defensor del Pueblo, Luis Garay, señaló a UNO: "Sabemos que el año pasado funcionó el CIC, pero ahora no tenemos ninguna información concreta de la Municipalidad. Es una situación que se reitera con cada gobierno, la falta de un espacio permanente para dormir y que además sea más amplio interdisciplinariamente, con mecanismos que logren contener a las personas en situación de calle. Hay que encarar medidas que resuelvan este problema, que no implica solo brindar techo y comida, sino la instrumentación de un dispositivo más complejo, donde se genere la reinserción social de la persona que atraviesa esa difícil circunstancia".

En este marco, hizo referencia a la labor constante de inclusión social que llevan adelante las agrupaciones de Paraná, como es el caso de Casa Solidaria: "No es solo cuestión de darle techo y comida a una persona que está en esta situación para que pueda salir, sino que existe un quiebre emocional, económico, y la persona necesita acompañamiento y es el Estado el que debe acompañar. Hay que trabaja en este tema, pero lo tiene que hacer el Estado, más que una ONG".

Por su parte Claudio del Lago, titular de los comedores de Complejo Recordando, sostuvo que brindar este tipo de espacios "no parece ser prioridad de la Municipalidad", y comentó: "Al hacer ese movimiento en la Plaza el año pasado se preocuparon por abrir algo así nomás y por tres meses, no en hacer algo serio. Lo que más me preocupa son las bajas temperaturas, porque todos los inviernos veo gente que muere de frío, y es algo lastimoso, realmente muy triste. Duele que no sea una prioridad que haya un espacio de contención para quienes no tienen un hogar, en una ciudad tan hermosa que es capital de provincia".

Del Lago contó que hay más de 70 u 80 personas que van a comer en la plaza Alberdi, donde llega a brindarle un plato de comida a quien lo necesita, en un trabajo conjunto con otras agrupaciones. En este marco, manifestó que son alrededor de 50 personas las que duermen en la calle y el resto se las arregla en un garage o un local que alguien les presta para pasar la noche. "Estuvimos viendo en forma particular la posibilidad de buscar un lugar para alquilar, para que puedan dormir, pero no es fácil", dijo, y agregó: "Al menos el 85% de estas personas necesita contención del Estado, y más que nada una atención terapéutica por sus adicciones al alcohol o las drogas, situación en la que caen por la misma tensión que los lleva el estar en la calle. La necesidad, la indiferencia y la falta de solidaridad de la gente son terribles. Y el Estado está totalmente ausente para ellos", concluyó.





Demandan un abordaje integral y más profundo