El "Indio" Solari llamó a los padres de Micaela y en pleno velatorio cantó "Juguetes perdidos"

El velatorio de Micaela García en la ciudad de Concepción del Uruguay fue atípico. Se caracterizó por la presencia de música, de videos, de bombos, de canciones efectuadas por los militantes y hasta tuvo una sorpresa que nadie esperaba: el llamado telefónico del músico Carlos "Indio" Solari a los padres de la joven asesinada a principio de mes en Gualeguay.





El cantante llamó a los progenitores de Micaela, quien era una fanática de su música y de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Así, le mostró su apoyo a los padres de la joven entrerriana.





"Me conmovió lo que dijo el padre. Es una situación muy delicada, muy fea, que yo no me puedo ni imaginar lo que debe ser", le dijo el "Indio" en un llamado que fue replicado por los altoparlantes del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay.









Durante la charla, Andrea Lescano se animó a deslizar una recriminación al músico: "Mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste Juguetes Perdidos, su canción favorita ¿Podés cantarle unas estrofas?", le dijo.









Embed









El músico aceptó el pedido y se animó a cantar un párrafo de la canción preferida de la chica fallecida, lo que generó una ovación cerrada en el centenar de personas presentes, muchos de los cuales lloraban de la emoción.





En el cierre del diálogo, el músico les dejó una frase emotiva a los padres de la chica: "Micaela era un ejemplo de piba. Ahora, hay que seguir viviendo. A ella le hubiera gustado que todos siguieran viviendo".