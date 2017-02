Bordet propuso a Miguel Ángel Giorgio para integrar el Superior Tribunal de Justicia

Con una experiencia de 28 años en la Justicia, el juez Miguel Ángel Giorgio fue propuesto por el gobernador Gustavo Bordet para ocupar el cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia tras la renuncia de Carlos Chiara Diaz. "No imaginé esto hace una semana atrás", dijo al término del encuentro que mantuvo con el gobernador y el vicegobernador Adán Bahl. Afirmó estar "gratamente sorprendido" por la convocatoria y valoró que "mi nombre ha sido consensuado entre todos los sectores". fue propuesto por el gobernador Gustavo Bordet para ocupar el cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia tras la renuncia de Carlos Chiara Diaz. "No imaginé esto hace una semana atrás", dijo al término del encuentro que mantuvo con el gobernador y el vicegobernador Adán Bahl. Afirmó estar "gratamente sorprendido" por la convocatoria y valoró que "mi nombre ha sido consensuado entre todos los sectores".





"Me dicen que hay un consenso, lo cual me gratifica más todavía, saber que mi nombre ha sido consensuado entre todos los sectores y bueno, hace más honrosa la tarea y lo que me queda por emprender", remarcó Giorgio luego de la reunión en Casa de Gobierno.



Respecto de la reforma judicial anunciada por el gobernador Bordet, indicó que "que hace falta una reforma. Hay que ver qué sentido", y que "debe ser fruto de algo pensado, razonado, no algo improvisado".



En ese sentido Giorgio sostuvo que "hay que estar siempre abierto al diálogo en las reuniones que corresponda. Yo tengo la mejor disposición de trabajar y el trabajo se logra de esa forma, consensuando, y vuelvo a insistir, en lo que no se pueda consensuar manifestaré mi postura como lo he hecho siempre".



Consultado por los medios de comunicación afirmó que "este es un nuevo desafío, por supuesto lo acepto gustozo", y adelantó: "voy a poner lo mejor de mi, mis años, mi experiencia como juez. Voy a cumplir 28 años en la Justicia. Y bueno todo lo que esté a mi alcance, todo lo que hace a mi y a mi esencia como hombre del derecho, lo que se en mi prudencia y mi austeridad para manejarme, todo eso pienso volcarlo en la nueva función", sostuvo.



"El comienzo fue el desafío como Juez de Instrucción, en Concordia; posteriormente como Juez Correccional. Luego mi paso por la Cámara de Concordia, en suplencia en la Cámara de Uruguay. Mi llegada a Paraná, en el 2009, donde me inicié con la Cámara en el Tribunal, donde actualmente me encuentro cumpliendo funciones", repasó el magistrado.



Respecto de la función para la cual fue propuesto, Giorgio prometió "darle una impronta como le di en todos los organismos donde pasé. Soy una persona de bajo perfil, soy considerado austero, tengo un modo de vivir sobrio. Manejarme con prudencia, tratar obviamente de consensuar con los colegas con los que me va a tocar trabajar, como lo he hecho en todos los tribunales colegiados. Tratando siempre de consensuar y en lo que no se pueda, observar un respetuoso disenso. Creo que es sano para cualquier organismo manifestar su acuerdo o su desacuerdo".



También sostuvo: "no puedo soslayar que es un momento difícil. Desde ya sé que estamos en un momento crítico. Bueno, como todas las crisis habrá que reponerse, habrá que emprender el camino trabajando, como lo he hecho siempre con los valores que me inculcó mi padre".