Agmer denunció nuevos inconvenientes con el sistema de liquidaciones

La Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer) denunció que a los problemas de visualización de los recibos digitales se suma que no se liquidaron asignaciones familiares. Según informó el gremio en un comunicado.

"A varios meses de que los ministerios de Gobierno y de Economía instrumentaran el sistema de recibos digitales y un nuevo mecanismo de liquidación de haberes centralizado en el área Liquidaciones de la Provincia, continúan reiterándose problemas –mes a mes- en cada nueva liquidación. En esta oportunidad, no sólo pasaron días hasta que se pudieron ver los recibos digitales, sino que el 90 por ciento de los docentes que debían cobrar asignaciones familiares nuevamente no las percibieron, tal como sucedió en el mes de abril. En el mismo sentido, aún hay docentes a quienes no se les ha devuelto el código 536 (días de inasistencias sobre cargos) y otras irregularidades, como errores en la bonificación por zona, especialmente del departamento Islas", argumentaron desde el gremio.