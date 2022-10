Simona Halep, ex número 1 del mundo, suspendida por dopaje

“Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Pelearé hasta el final para probar que nunca he tomado deliberadamente una sustancia prohibida, y estoy segura de que tarde o temprano la verdad estallará”, señaló Halep, actual número 9 del ranking de la WTA.

A finales de agosto, la ganadora de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019 fue eliminada en la primera ronda del US Open por la ucraniana Daria Snigur, salida de la fase clasificatoria. El 15 de septiembre, después de una operación de la nariz, anunció en Twitter que su temporada había terminado y que no jugaría antes de 2023.

Simona Halep, suspendida prosivionalmente tras dar positivo por una sustancia prohibida, el Roxadustat, durante el pasado #USOpen pic.twitter.com/8IXSPzB0yv — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 21, 2022

Durante una suspensión provisional, un tenista no es elegible para competir ni asistir a ningún torneo sancionado. Según el Código Mundial Antidopaje, Halep se enfrenta a una suspensión de hasta cuatro años por una prueba positiva de una sustancia como Roxadustat. Los deportistas pueden obtener una reducción en su sanción, probablemente de tres años, si admiten rápidamente la falta y aceptan su sanción.

Las autoridades del tenis se harán cargo del caso de la rumana y cualquier fallo puede ser impugnado por la Agencia Mundial Antidopaje en una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés).