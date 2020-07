Cantando 2020: un respiro en la tele en medio de la pandemia

Por Pedro Squillaci

El Cantando” arrancó en la TV y le arrancó una sonrisa a El Trece y a la audiencia, que aportó más de 10 puntos de rating y convirtió al programa de la productora Laflia como el segundo más visto del lunes. Más allá de que no pudo quitarle el podio a Jesús, de Telefe, este Cantando 2020 tuvo un bienvenido debut, sobre todo gracias a las precisas devoluciones de Nacha Guevara, lejos, la mejor del jurado. El ciclo de La Flia debía remontar una diferencia de 4,1 puntos, ya que la novela brasileña medía 12,5 contra 8,4 de Guido Kaczka

La ausencia de Marcelo Tinelli en la conducción se sintió parcialmente y, pese a los impedimentos lógicos de un programa sin público y la rareza de ver una platea virtual, se comprobó que el formato resiste y entretiene. Más que suficiente para una pantalla chica que pide a gritos el regreso de los programas de entretenimiento en medio del bombardeo de estadísticas de muertos por la pandemia.

Era bravo el desafío para la troupe de Marcelo. En un año sazonado por el coronavirus, sin el Bailando al aire, había que lanzar el Cantando, pero sin público, con distanciamiento, con barbijos y sin Tinelli. Encima los participantes tuvieron que ensayar por Zoom y los desajustes no tardaron en evidenciarse, más cuando se trata de no cantantes, vaya paradoja del Cantando. No olvidar que en la primera temporada del ciclo, allá por 2006, la ganadora fue la actriz Iliana Calabró y el año siguiente quien levantó el trofeo fue el periodista Tití Fernández.

Con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández, el programa arrancó bien arriba. Para romper el hielo hubo un número musical encabezado por Germán Tripel, Flor Otero, Rochi Igarzábal y Karina, La Princesita, una de las figuras del jurado; quienes interpretaron un mix de clásicos del rock argentino, más cerca al music hall de Hollywood que a Moris, Nebbia, Charly y Spinetta. Pero la tevé del mainstreem tiene estas cosas.

Ante la atenta mirada de Pepito Cibrián, la bienvenida novedad del ciclo; la siempre extrovertida y excesivamente autorreferencial Moria Casán, más las citadas Nacha y Karina; abrió la lista de participantes Carmen Barbieri junto a Mariano Zito. Muchas alusiones a la recuperación de Federico Bal, algún guiño al viejo romance mediático con la flamante conductora del Cantando y, por fin, la música. Fue el turno de Te quiero tanto, con el merecido homenaje a Sergio Denis.

La segunda pareja fue Lola Latorre, hija del ex futbolista Diego Latorre y la panelista Yanina Latorre, ambos presentes en el estudio; quien se presentó junto al youtuber Lucas Spadafora. El tema elegido fue el hit de Tini Stoessel, Te quiero más y la interpretación fue más floja que la canción original, lo que es mucho decir. Nacha recalcó que la afinación es innegociable y las críticas de Pepito y Moria fueron en el mismo sentido.

La última pareja del debut fueron el mediático Jey Mammon y Carla del Huerto, quienes cantaron Rescata tu corazón, el temazo de Manuel Wirzt. Cada uno hizo un show individual pero el dúo hizo agua. Sin sintonía ni química, todos menos Karina, fueron duros con las devoluciones aunque livianos con el puntaje.

El primer Cantando pasó y es esperable que de ahora en más se genere una bola de nieve de chismes para ganar más audiencia. De todos modos, bien vale un chimento mediático o una canción desafinada para asomar una sonrisa detrás del barbijo.