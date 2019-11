Reiteran reclamo por cupo laboral travesti y tras en Nogoyá

Referentes trava- trans reclaman al intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, y al Concejo Deliberante de esa localidad que impulsen el debate de la norma para establecer el cupo trava- trans en ese municipio, tal como se comprometieron.

La comunidad exige un rápido tratamiento en vistas al término del período legislativo.

La referente Keili González exigió públicamente al presidente municipal que cumpla con ese compromiso que asumió cuando le entregaron el proyecto en mano.

En tanto señaló que el 11 de octubre mantuvieron una reunión con Mariano Berdiñas, Marisa Vargas, Carla Duré, Cecilia Centurión, Natalia Hernández, Marcos Acosta, Miryam Ronchi, Marcelo Segovia, Germán Perotti, Amanda Sánchez y Juan Ignacio Albornoz, concejales nogoyaenses para acordar que, en la sesión del miércoles 16, se aprobaría el proyecto de resolución solicitando a la mesa paritaria se exprese y opine, en un plazo de 15 días, respecto a que hubiese cupos en la municipalidad.

Debido al poco tiempo que resta para el cierre del periodo legislativo local, en el encuentro se consensuó trabajar la problemática en fechas estipuladas. Se pactó aprobar el proyecto de resolución a mediados de octubre para obtener respuesta a finales del mismo mes pero eso nunca ocurrió.

Embed

Keili González recurrió a las redes sociales para visibilizar el pedido.

Sabemos que la prostitución hoy es la única alternativa para la subsistencia de las personas travestis y trans, y eso se transforma en una alerta que cala hondo en la agenda de demandas de políticas públicas a generar e implementar.

Esa situación se entrama con el conjunto de posibilidades que el sistema niega a las personas travestis y trans como la aceptación familiar, la inclusión escolar, el reconocimiento institucional de la propia identidad y las posibilidades de ingreso al mundo laboral. Factores que ponen de manifiesto las vidas excluidas y toda una historia de abandono, que hace necesario pensar en otros tipos de construcciones socio culturales, en la construcción de redes de afecto, de organización y de disputa por el reconocimiento de derechos y el andamiaje para garantizar la existencia.

El Estado es el primer responsable de la problemática. El presidente municipal, Rafael Cavagna, en casi cuatro años de gestión no solo no implementó ninguna política que revierta el problema o mejore la calidad de vida de la población travesti y trans, sino que no cumplió con el compromiso de acompañar la iniciativa del proyecto que le fue entregado en manos, ante los medios de comunicación, militantes y activistas. Además, en sus declaraciones públicas, denota profundamente la ignorancia, el desconocimiento y sus prejuicios, acción que nos pone en alerta porque su omisión como Estado refuerza el andamiaje y la correlación de prácticas transodiantes, obstruyendo el trabajo de interpelación, sensibilización y concientización social que venimos dando ya hace tiempo con vecines que se interesan por el estado de situación de la comunidad T.

Nuevamente nos demuestran el claro posicionamiento. No solo tratan de dilatar el tema y hacer de la burocracia la norma por excelencia sino que no ponen en la mesa la cuestión central que les acontece, se llama “pánico moral y odio”, lo vemos marcado en el desinterés en el abordaje de la herramienta que propusimos.

No se tomen el atrevimiento de decidir sobre nuestras vidas en los términos de la compasión y tolerancia, sino con la convicción de garantizar nuestros derechos.

Háganse cargo y paguen el costo de vulnerar derechos. Háganse cargo del genocidio Estatal del cual ustedes también son responsables por tener en su poder la potestad de revertir en el plano local tanto daño, tanta desidia, tanto dolor.