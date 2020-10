Procrear: Alberto Fernández entregó viviendas para tres provincias

Durante el acto, el presidente Alberto Fernández cuestionó los "cuatro años de olvido permanente" durante la gestión de Mauricio Macri y exhortó a que "no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitamos".

El Gobierno informó que, con esta nueva entrega, busca poner a disposición de las familias argentinas 11 mil viviendas que habían quedado como remanentes de la etapa anterior del Procrear.

El mandatario encabezó este mediodía la entrega de viviendas para familias de las provincias de Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires, en un acto que se realizó en el predio Procrear del partido bonaerense de Ezeiza. "Nosotros estamos para representar los intereses de los que han quedado olvidados y estas casas que no se entregaron en cuatro años fueron como una metáfora del olvido", dijo.

Fernández estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

"Durante los últimos cuatro años, se olvidaron de los argentinos y estuvieron más preocupados en otros", dijo el mandatario, conectado por videoconferencia con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Santa Fe, Omar Perotti y de Tucumán, Juan Manzur.

"Entre (la presidencia de) Cristina Fernández de Kirchner y mi llegada al Gobierno hubo cuatro años en las que esas casas estaban construidas pero no se entregaron", sostuvo Fernández.

Asimismo, el Presidente afirmó que su gestión está "cumpliendo con la palabra empeñada y haciendo lo que nos comprometimos" durante la campaña electoral y exhortó a que "no nos hagan perder el tiempo en disputas que no existen y en divisiones que no necesitamos".

"Tenemos que estar más unidos que nunca para recobrar el trabajo para todos los argentinos", añadió.

El jefe de Estado agregó que "todo esto empezó cuando Néstor Kirchner era presidente y soñábamos con la idea de darle a cada argentino su casa".

"No es un sueño: es un derecho que tienen los argentinos y todos deberíamos entenderlo de ese modo", concluyó el mandatario.