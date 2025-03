Pre Delta: más de tres décadas de cuidado del ambiente

En este marco, UNO dialogó con Pablo Aceñolaza, a cargo de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodeversidad de la secretaría de ambiente de la provincia, explicó: “Nosotros empezamos a trabajar en el Pre delta en 1997, a partir del 99 hicimos algunos trabajos sobre flora y vegetación, a realizar rastreos que nos permitieron conocer la realidad para generar las primeras publicaciones completas de flora y de fauna, las listas completas de aves, peces y más. También se trabajó en cartografía y uno siempre se acuerda de eventos muy característicos, como en 2004 que fue un año donde el parque todavía no estaba consolidado, el cambio de esa área de isla a hacer un parque nacional donde había cosas que ya no se podían hacer hizo que la gente reaccionara inicialmente en contra, porque los locales veían limitados sus usos y costumbres: no podían pescar, no podían cazar, o si ocurría estaban sujetos a algún tipo de acción”.

Recordó: “Se hizo un decomiso de trampas y produjo que la gente se enojara mucho y prendieran fuego el parque. Quemaron prácticamente el 60% de la superficie. Luego lo estudiamos y vimos que la vegetación boscosa no fue afectada porque el incendio llegaba hasta lo que eran los pajonales y pastizales pero no entraba dentro del bosque porque había más humedad y más sombra. Hubo un impacto importante en la fauna que no podía tranquilizarse o animales con poca capacidad de escape. La vegetación herbácea de los humedales se recuperó en su totalidad. La capacidad del ambiente a restablecerse luego de un estrés tan grande como el incendio de un pastizal muestra su resiliencia”.

Parque Nacional Pre Delta.jpg

El Pre Delta cuenta con un área de uso público denominada Paraje La Jaula, epicentro de todas las actividades recreativas. Con el afán de brindar mayores recursos para mejorar los servicios y poner en valor el Parque Nacional se realizaron distintas obras en los últimos tiempos. Entre ellas, la portada de acceso, el Centro de Informes y el área de servicios, que cuenta con un centro de interpretación Ana Inés Malvárez: tiene oficinas, proveeduría y un cuerpo de sanitarios. También cuenta con una Sala Multimedia, equipada con sonido ambiental, pantalla LED, computadora, cañón proyector y ambiente climatizado.

Por otra parte, la Administración de Parques Nacionales, dio un importante paso con miras a la ampliación del Parque, al adquirir el inmueble denominado Campo Coronel Sarmiento lindero a la mencionada área protegida. Esto permitió una ampliación con respecto al resguardo de la flora y fauna que posee esta ecorregión.

En este sentido, Jeremías Mancini, actual intendente del parque explicó a este medio: “El objetivo del parque es preservar el ambiente de la región donde está establecido, para eso hay mucha tarea en el campo. Para conservarlo hay que cuidarlo de las amenazas, una de las principales que tenemos se relaciona con las especies exóticas, tanto animales, como el ciervo axis y el chancho cimarrón, como vegetales, árboles de paraíso, acacia negra. Gran parte del trabajo está abocado al control de las especies y por otra parte, prevenir todo tipo de ilícitos: caza, pesca, extracción de leña. Por eso hacemos recorridas semanales. Pero hoy en día una de las principales amenazas es la invasión de las especies exóticas”.

“El parque se puede visitar todos los días de 8 a 20, hay guías que los informan. Por otro lado, las escuelas y los contingentes tienen que avisar por correo electrónico al parque ([email protected]), mandar una solicitud para charlas o recorridos guiados. Las escuelas contratan de antemano al guía con actividades en el día. Tenemos personas dedicadas a la educación ambiental que por ejemplo los fines de semana organizan juegos para los gurises que visiten. Estamos organizando un Plan de Educación Ambiental para las escuelas”, detalló Mancini.

La importancia del delta

Jeremías describió que el parque es Entre Ríos y debe ser cuidado, “representa lo que somos” y tiene más de 1.500.000 de hectáreas de delta, “con una cultura fuertemente ligada al río y a los humedales”.

Aceñolaza sumó: “El concepto de delta corresponde a la última porción de la desembocadura de los ríos sobre un estuario o sobre el mar y hace a la forma que se sedimenta en el río, en forma de abanico, pero el delta que acá empieza a la altura de Diamante, hasta abajo, en la desembocadura del Río de la Plata no es tal, el delta en realidad seria el ultimo tramo, desde Ibicuy hacia abajo. Lo que tenemos es una historia compleja de sedimentaciones fluviales , ingresiones marinas en distintas épocas, regresiones marinas que fueron dejando barras de arenas, todo eso ha ido conformando el complejo fluviolitoral, porque incluyen las geoformas asociadas a los ríos, como los deltas, y las geoformas asociadas a los depósitos de arena. En realidad no es delta y es interesante saber que en la zona de Ibicuy hay un área que no se cubrió con el mar y que es la que se denomina la isla y que está rodeada de un área circular.”

Turismo ruta del Pre Delta 2.jpg

En relación a la importancia ambiental y cultural, agregó: “Como todo humedal, que es aquella área que cada cierto tiempo está cubierta por agua, es fundamental porque conserva valores ecosistémicos, asociados al tipo de vegetación, al tipo de fauna, a la riqueza y a la diversidad de la biota, fijación de carbono, filtración de agua, liberación lenta de agua, fijación de nutrientes y presencia de flora y fauna. Los valores culturales están desde la llegada del hombre, ya en tiempos precolombinos que el hombre aprovecha el territorio. Hay cerros que vieron incrementada esa altura por antiguos pobladores, pescadores, cazadores, recolectores que con el tiempo ha sido utilizada y forma parte del legado cultural que tenemos como entrerrianos, asociado al río, a la canoa, a la pesca. Está en la música, en la pintura, en el sentimiento y en la idiosincracia de la gente”.

Prohibición de quemas

Entre los cuidados a tener en el área protegida se encuentra la prohibición de hacer fuego. La medida tomada a través de la Resolución Nº 0269, de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, forma parte de las estrategias anuales de control y manejo del fuego, diseñadas para proteger los ecosistemas.

El objetivo principal de la norma firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, es prevenir incendios forestales durante la temporada de verano, especialmente en un contexto de temperaturas elevadas.

Incendios Delta Victoria quemas ilegales.jpg

Esta iniciativa se fundamenta en la Ley Provincial Nº 9.868 de Manejo del Fuego. Desde la Secretaría de Ambiente se especificó que “la protección del ambiente es un compromiso compartido por todos. Es esencial implementar medidas preventivas para evitar incendios que puedan devastar nuestros bosques y dañar la biodiversidad de nuestros ecosistemas, especialmente en este contexto de calentamiento global crítico y persistente”.

Quienes incumplan con esta prohibición estarán sujetos a multas y denuncias judiciales, conforme a la legislación provincial vigente. La norma rige hasta fin de mes.