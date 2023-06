Por las heladas hubo grandes pérdidas de verduras de hoja

Heladas Hubo fuertes heladas en Paraná

Las imágenes de su huerta son desoladoras, con las hojas quemadas por la helada. Las plantaciones de coliflor, perejil, rúcula, acelga y demás quedaron arruinadas, y lo que más se estropeó fue la lechuga. “Es la primera vez que veo algo así en los años que trabajo en esto. A la penca de la acelga la helada la cocinó hasta adentro. Es raro que pase eso, pero venimos de días en los que hubo un calorcito con humedad y también tuvimos una lluvia de 240 milímetros en poco tiempo que dejó la verdura muy rota. Y si bien se recuperó, ahora pasa esto. Lo que nos preocupa es que el frío es acumulativo en la planta, se va acumulando y se pone negra. Si siguen habiendo heladas como estas en varios días, la situación va a empeorar”, explicó.

“A la lechuga la quemó mal y estimamos que se perdió más del 80% de lo que es verdura de hoja. Al coliflor que le pegó mal la helada del lunes, la hoja está blanca y la perjudica porque le llegó a la flor y el hielo la quema”, agregó.

Berzano evaluó que con este panorama puede haber faltante en los próximos días: “Hay que ver cuánta mercadería entra desde otras provincias”, dijo al respecto.

Por otra parte, indicó que el hecho de que anochezca más temprano no ayuda en el recupero de los cultivos: “A la larga terminan perjudicando más los días cortitos. Ahora estuvo calentando el sol, pero a la seis de la tarde ya se esconde y no hay mucho margen de que caliente el suelo. Con la helada arrancamos a las 12 para hacer verdura, porque no es solamente levantar el hielo, sino que la planta se tiene que recuperar porque la hoja queda transparente”.

Heladas Las heladas causaron estragos en las huertas

“Nos queda el invierno por delante y cuando se empieza a recuperar la acelga, ya vamos a entrar en la primavera, que es cuando comienza a largar la vara para florecer”, dijo, y analizó: “El verano que pasó fue terrible con la sequía y no llegábamos con los riegos. Pero es preferible un verano caliente antes que esta temperatura. El panorama es mejor para los que tienen media sombra, eso ayuda un montón porque a la planta ni siquiera la quema, pero en lo que es campo abierto sí queda muy afectada”.

Por otra parte, lamentó: “Es difícil nuestra situación. Si bien el que trabaja en el campo en esto sabe cómo es, venimos con el clima cada vez peor: el verano vino complicado y hay que ver que tan largo va a ser el invierno con el clima así”.

En el mismo sentido se expresó sobre este tema Daniel Brandolín, productor hortícola que tiene un puesto en El Charrúa, quien sostuvo: “La helada fue muy grande y causó muchos destrozos, porque en la zona el 90% de los cultivos son a campo abierto”.

En este marca, observó: “Es terrible lo que dejó quemado la helada. Para colmo venimos mal porque ya nos mató el tema de la sequía en el verano, después hubo lluvia que fueron de más de 200 milímetros, y ahora tenemos las heladas que nos generaron importantes pérdidas”.

“Lo que más quedó afectado en cuanto a verduras de hoja es la lechuga, la acelga, la rúcula, que quedan bastante quemadas las hojas y pierden su valor comercial. También había algo de zapallito que se estaba sacando y lo liquidó, porque es un cultivo muy delicado para el frío”, aseguró el productor.

“Ahora el sol ayuda y algunas cosas se pueden llegar a recuperar si mejora el tiempo y no avanzan mayores heladas. Si llega a levantarse mucho viento afecta”, añadió, esperando que el frío amaine en las próximas jornadas.

Impacto en los precios

El impacto de las heladas podría llegar a notarse en las góndolas recién en las próximas semanas. Si persisten por varios días se puede ver comprometido el abastecimiento de las verduras de hoja. Consultado sobre el tema, Humberto Brandolín, presidente del Mercado Concentrador El Charrúa, en Paraná, explicó a UNO: “Si el tiempo sigue así, los efectos sobre algunas cosas que van a empezar a notar dentro de 20 días o un mes, no es automático. Si mejora y no hace tanto frío, no va a ser tan complicada la situación, porque en dos o tres días se tienen que volver a recuperar las plantaciones. Pero con una semana o 10 días más de heladas como estas, puede verse afectado el stock, porque se va a perder más del 50% de los cultivos”.

La acelga quedó estropeada.jpg La acelga quedó estropeada.jpg

En este marco, comentó que si hay faltantes de algún producto se trae de otro lado, pero los fletes encarecen los precios. “Si empieza a faltar algo se trae del norte, como se está haciendo ahora con el zapallito, porque acá no se consigue. Y de 2.000 o 2.500 pesos el cajón llegó ahora a valer 5.000 pesos. Cuesta muchísimo el flete para traer la mercadería”, refirió.

También ocurre algo parecido con el tomate, cuyo valor sigue estando alto y comentó: “El año pasado hubo mucho tomate y cayeron los precios. Después no pudieron sembrar y este año se hizo menos producción, por eso hay menos y está más caro, porque esto es oferta y demanda. Con el morrón también pasa eso, y todos esos productos van a empezar a faltar”.

“Ahora esta entrando tomate del norte, algo viene de Corrientes. Hoy un cajón de tomate bueno está entre 4.000 y 7.000, dependiendo de la calidad y la variedad”, señaló por último.