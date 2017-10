Las elecciones de medio término en la historia provincial reciente, a seis días de elegir diputados

El retorno a la democracia El 30 de octubre de 1983, con el retorno a la vida democrática, fueron electos nueve diputados nacionales, ya que la actividad del Congreso nacional debía comenzar de cero tras siete años, siete meses y siete días de dictadura. El triunfo de Raúl Alfonsín fue la plataforma para que Sergio Montiel lograra su primer mandato como gobernador, con el 49,4% de los votos (248.999) frente al 40,9% (206.334) del justicialismo. Los radicales César Jaroslavsky, Bernardo Salduna, José Luis Rodrí- guez Artusi, Juan Francisco Elizalde y Pedro Sarubi accedieron a una banca cada uno, por la mayoría, junto a los peronistas Héctor Maya, Antonio Cavallaro, Carlos Scelzi (padre) y Carlos Federik. El 3 de noviembre de 1985 el radicalismo ratificó su supremacía política y el liderazgo de Raúl Alfonsín mantenía vigencia. En ese contexto, la renovación legislativa de ese año favoreció a los radicales Rodolfo Parente, Néstor Golpe Montiel y nuevamente Juan Elizalde, acompañados por los peronistas Cristó- bal Vairetti y Armando Gay, en una época en que la UCR anunciaba "100 años" de gobierno.









Cambio de aires





El 6 de setiembre de 1987 la suerte fue adversa para el radicalismo, ya que comenzaban a vislumbrarse las causas que determinaron el alejamiento anticipado de Alfonsín. Aunque el PJ obtuvo el 48% de los votos, frente al 42,1% del radicalismo, el reparto fue igualitario. La UCR colocó nuevamente a Chacho Jaroslavsky, quien brilló en la conducción de la bancada oficialista, y a Salduna, quien actualmente integra el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El peronismo ubicó también a dos dirigentes que pronto lograrían renombre: Augusto Choclo Alasino y José Carlos Conde Ramos. El triunfo de Carlos Menem en las elecciones del 14 de mayo de 1989 llevó al congreso a Jaime Martínez Garbino (que fue reemplazado luego por Fernando Gan cuando aquel asumió como ministro de Salud y Bienestar Social de Mario Moine), el santaelenense Roque Gómez y Eduardo Lalo Ferreyra, uno de los referentes del peronismo entrerriano ligado a la Guardia de Hierro. También fueron electos los radicales Rodolfo Parente y Jorge Marcó. Antes de la Reforma de la Constitución de 1994, los mandatos presidenciales duraban seis años, es por eso que hasta antes de 1995, cuando se realizó la elección presidencial posterior a la reforma, había dos comicios de medio término entre las elecciones a los cargos ejecutivos nacionales. Luego de 1994 los mandatos presidenciales se acortaron a cuatro años y quedó solo una elección legislativa en medio de las presidenciales. En esa elección el PJ logró el 49,93% frente al 36,8% de la UCR.









Moine gobernador

En 1991 el intendente de Paraná mario Moine ganó la Gobernación de la mano del mandatario saliente Jorge Busti. Se impuso con el 50% de los votos (278.922), frente al 44,4% de la UCR, que postuló a Sergio Montiel. Con menos votos, aunque con una diferencia similar, el 8 de setiembre de ese año lograron ingresar al Congreso Carlos Scelzi (hijo) y Jorge Carlos Daud, por el PJ, mientras que el radicalismo repitió la figura de Golpe Montiel y colocó también al concordiense Alcides Mono López, ya fallecido. El 3 de octubre de 1993 fueron electos el exintendente crespense Rolando Kaehler, el gualeguaychuense Emilio Martínez Garbino y la dirigente Darci Sampietro en representación del PJ. Sampietro era la esposa del dirigente gremial Marcelo Maidana, quien luego fue diputado provincial en 1999 por la Alianza. La mujer es recordada porque desplazó a Mario Mathieu (recientemente fallecido) , que iba antes que ella en la lista del PJ, por disposición de la Ley de Cupo Femenino. En esa oportunidad, la UCR estuvo representada por el exgobernador Sergio Montiel y el gualeyo Pedro Galante.









La reelección de Menem





En 1995 Carlos Menem fue reelecto presidente. El riojano logró en Entre Ríos el 46,1% de los votos (272.546), mientras que el radicalismo, que para presidente impulsaba al gobernador rionegrino Horacio Massaccesi logró el 26,6%; y el Frepaso, con el gobernador mendocino José Octavio Pilo Bordón, logró el 24,7% de los votos. Ese 14 de mayo en Entre Ríos Jorge Busti volvió al gobierno, con el 47,5% de los sufragios , derrotando a Montiel, que alcanzó el 45,4%, mientras que el frepasista Julio Federick logró el 5,1%. Esa elección es recordada por la denuncia de fraude que impulsó Montiel cuestionando la diferencia obtenida por el peronismo en Concordia. Por el justicialismo ocuparon bancas de diputados nacionales la dirigente paranaense Sara Lipovesky de Amavet y el exintendente paceño Eduardo Golly, al igual que los radicales Ricardo Laferriere y Celia Piñón Ávila.





La Alianza





El 26 de octubre de 1997 comenzó a perfilarse la Alianza de Carlos Chacho Álvarez y Fernando de la Rúa. La versión local fue construida con la impronta del liderazgo de Montiel. En esa elección fueron electos diputados nacionales por la Alianza Grande de María Isabel García (a quien el justicialismo intentó impugnar por figurar en la boleta como Mari Cano), al exdirigente comunista Federico Soñez y Arturo Rosevelt Etchevehere. Para lograr la incorporación de otras fuerzas, Montiel forzó la salida de la lista del dirigente Antonio Piqui Boleas,oriundo de Bovril, a quien luego el caudillo radical, siendo nuevamente gobernador en 1999, otorgó importantes cargos de funcionario.





En enero de ese año había sido asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas, y se desarrollaba una campaña de reclamo por el esclarecimiento del hecho con la consigna No se olviden de Cabezas. Parte de la campaña "informal" del justicialismo fue mofarse de la situación de Boleas con la consigna No se olviden de Boleas, lo que no tuvo un impacto positivo. Por el justicialismo reingresó Emilio Martínez Garbino, acompañado por Juan Domingo Zacarías, actual funcionario de Anses. El 24 de octubre de 1999 Garbino ganó la Intendencia de Gualeguaychú como candidato del PJ, y fue reemplazado por la médica ultramenemista Adriana Bevacqua. Ese mismo año se produjo el ingreso a la Cámara de los radicales Guillermo Corfield y María Elena Herzovich, mientras que el PJ fue representado por Jorge Busti y Teresita Ferrari, la viuda del dirigente justicialista Walter Grand.









El 2001

En 2001 se revirtió la tendencia y la Alianza cayó electoralmente en la categoría de diputados nacionales, al obtener el 27,5% de los votos, frente al PJ, que logró el 45,9%. Asumieron los peronistas Julio Solanas, Blanca Osuna y Hugo Cettour, mientras que por la UCR ingresaron Gracia Jaroslavsky (que abandonó la Intendencia de Victoria) y el nogoyaense Gustavo Cusinato. Ese año Busti asumió como senador nacional –ganó esa categoría electoral en la primera aplicación de la reforma del 94, que determinó la elección directa del cargo y el tercer senador para la minoría– y el exintendente de Bovril y exlegislador provincial y nacional Jorge Daud lo reemplazó en Diputados.





Con el kirchnerismo

En 2003 Néstor Kirchner llegó a la Presidencia. En Paraná Julio Solanas fue electo intendente y asumió en su banca legislativa la uruguayense Delma Bertolyotti. Ese año el PJ ganó la Gobernación en Entre Ríos con el 44,6% de los votos para Busti, que derrotó al radical Sergio Varisco (34,4%) y al candidato del Nuevo Espacio Martínez Garbino (18,1%). La elección presidencial debió haber coincidido con la provincial, pero la renuncia anticipada de De la Rúa lo impidió. De la mano de Busti, el PJ entrerriano colocó a Rosario Romero y a Daud y, como en otras oportunidades en el Congreso, también ingresaron dos radicales: Carlos Cecco y Juan Carlos Lucio Godoy, este por el Nuevo Espacio. En 2005, el justicialismo logró tres bancas que fueron para Blanca Osuna, el fallecido dirigente paranaense Raúl Solanas y el hoy intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto.





La lista del PJ, que se terminó de acordar en un viaje que compartieron a China el gobernador Busti y el intendente Julio Solanas, logró el 45,96% de los votos. La del radicalismo, que llevaba a Sergio Varisco, el 21,78%. También ingresó Emilio Martínez Garbino, de la Concertación Entrerriana, marcando una muy buena elección para una tercera fuerza con el 13,95% de los votos, lo que era más de lo que obtuvieron en varias oportunidades otras terceras fuerzas, pero marcó a la vez un retroceso en su caudal electoral, ya que aquella vez el garbinismo perdió en lo que entonces era su bastión de 15 años, Gualeguaychú, de donde es oriundo Martínez Garbino. La elección fortaleció al entonces vicegobernador Pedro Pemo Guastavino.









La era Urribarri

En 2007 la elección de diputados nacionales se hizo junto con la elección de presidente y de convencionales constituyentes entrerrianos, ya que luego de la elección de gobernador de ese año, que se realizó en marzo con victoria del justicialista Sergio Urribarri, el entonces gobernador Busti logró destrabar el proceso de reforma. En la elección del 28 de octubre de 2007, el PJ logró el 47,1%; la UCR el 18,5% y la alianza del socialismo y la Coalición Cívica el 18%. Ingresaron Cristina Cremer de Busti y el vialense Gustavo Zavallo por el peronismo Cusinato por los radicales y Lisandro Viale por el socialismo. En esa elección se realizó también una consulta popular sobre la conveniencia de reformar la constitución provincial, de carácter no obligatorio, que tuvo como resultados un 64% a favor de la reforma y un 36% por el no. El resultado no era vinculante y se votaba con un sobre verde.





Los agrodiputados





La elección de 2009 marcó un revés para el kirchnerismo y la elección de los denominados "agrodiputados", esto es dirigentes que habían tenido protagonismo en el reclamo de sectores productivos iniciado en 2008, o bien de reconocida relación con el sector. A la lista del Acuerdo Cívico la encabezó Atilio Benedetti, quien esta semana seguramente se asegurará ocupar nuevamente una banca en el Congreso nacional. También ingresaron al Congreso, tras los comicios del 28 de junio, la titular de la Sociedad Rural de Diamante, Hilma Ré, y el dirigente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos Jorge Chemes. Por el Frente Justicialista Entrerriano -expresión de "la unidad en la diversidad" al decir de Jorge Busti sobre su alianza con Sergio Urribarri- ingresaron Raúl Barrandeguy y Cristina Cremer de Busti.





La remontada K

En 2011 se dio vuelta la taba y las reelecciones de Cristina Fernández como presidenta y de Sergio Urribarri como gobernador (con casi el 56% de los votos) le permitió al Frente Para la Victoria acceder a tres bancas: renovó su mandato Julio Solanas, e ingresaron también Liliana Ríos y Osvaldo Elorriaga. Por el radicalismo fue electo ese 23 de octubre diputado nacional el dirigente paranaense Fabián Rogel. El 27 de octubre de 2013 fueron electos los justicialistas José Lauritto (reemplazado en 2015 por Lautaro Gervasoni al hacerse cargo nuevamente de la Intendencia de Concepción del Uruguay), Carolina Gaillard y Jorge Barreto. Cristina Cremer de Busti mantuvo su banca, pero esta vez en una lista que compartía con el PRO y sectores del Nuevo Espacio, y que tuvo a Alfredo de Ángeli como candidato a senador y a Luis Leissa y a Josefina Etienot también en la lista de diputados. Finalmente en 2015 -en una elección muy reñida- renovó su banca el justicialista Julio Solanas (PJ) e ingresó Juan Manuel Huss. Por Cambiemos ingresaron Marcelo Montfort y Yanina Gayol.





El menú del domingo

El domingo se renovarán cinco bancas de diputados nacionales por la provincia. Los candidatos titulares de Cambiemos son el larroquense Atilio Benedetti, quien ya fue diputado nacional y candidato a gobernador; la dirigente del PRO Alicia Fregonese, afincada en Maciá; el intendente de Sauce de Luna, Jorge Lacoste; el intendente vecinalista de Santa Ana, Mario Toler; y la dirigente del Movimiento Social Entrerriano Cinthia Cabrol. El Frente Justicialista Somos Entre Ríos lleva al exintendente de Gualeguaychú Juan José Bahillo, la concordiense Mayda Cresto, el vialense Zavallo, la diputada nacional Carolina Gaillard y la exintendenta de Diamante Claudia Gieco. La Nueva Izquierda propone una lista encabezada por Nadia Burgos y Luis Meiners; mientras que el Acuerdo Social-PSP lleva en los primeros lugares a la uruguayense Verónica Magni y al exconcejal paranaense Marcelo Haddad en los primeros lugares. A juzgar por el resultado de las primarias, de esos nombres surgirían los cinco nuevos legisladores que representarán a la provincia. La expectativa de Cambiemos es que esta elección consolide el rumbo a la Gobernación en 2019. La del peronismo, por el contrario, es apuntalar su continuidad en el gobierno provincial.