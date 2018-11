El radicalismo reclamó que se defina ahora la fecha de las elecciones

"Consideramos que el gobernador debe dar certezas a la ciudadanía entrerriana respecto a la fecha en la que se realizarán las elecciones para renovar autoridades provinciales y municipales", señala el comunicado de la flamante conducción radical, encabezada por el intendente de Villa Elisa Leandro Arribalzaga.

"Pasan los días y los entrerrianos seguimos sin saber cuándo tenemos que ir a votar ni en cuántas ocasiones deberemos hacerlo, lo cual da cuenta de una provincia impredecible, sometida a las especulaciones partidarias de un sector del peronismo", se quejó la conducción radical.

Gobernador en reiteradas oportunidades ha dado muestras de su vocación de trabajo en pos de mejorar la calidad institucional de la provincia, y es en este marco que le solicitamos que genere un escenario de certidumbre de cara a los comicios del año próximo.

Los herederos de Alem entienden que no es un trato merecido e insistieron en una pronta definición del tema. "Nos lo merecemos los entrerrianos y los distintos partidos políticos, instituciones que somos sostenes centrales del sistema democrático y que como tales debemos tener reglas claras de juego", indicaron.

Luego el comunicado se internó en el terreno del autoelogio, aunque no por ello menos cierto. "La UCR siempre se ha caracterizado por el pleno funcionamiento de sus órganos internos, por el permanente debate horizontal y por dirimir sus candidaturas de manera democrática. No tenemos un mesías que determina quién es candidato y quién no. Y es por esto que necesitamos saber cuál es el calendario electoral al que nos deberemos atener. Necesitamos previsibilidad".