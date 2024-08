Carolina Gaillard: "Fue un exabrupto desafortunado y pedí disculpas en la misma reunión"

Embed Hoy en @diputadosAR nos reunimos en la Comisión de Libertad de Expresión. Una vez más, el oficialismo, a través del bloque de La Libertad Avanza (LLA), sigue postergando decisiones cruciales. Han pasado más de tres meses y todavía no se ha convocado a los periodistas y… pic.twitter.com/8jCmcmSkac — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) August 29, 2024

“Estas agresiones constantes a cualquier periodista que se oponga al gobierno lesionan gravemente la libertad de expresión y por ende al sistema democrático”, continuó la diputada.

“En ese contexto, en el que yo exigía que los citaran, me interrumpen constantemente, me dicen cosas que no salen en los vídeos que circulan, y entonces tengo ese exabrupto desafortunado. Pedí disculpas por eso en la misma sesión” aclaró Gaillard.

Luego, agregó: “Pero eso es correr el eje de la discusión: acá estamos discutiendo si en Argentina tenemos o no libertad de expresión y libertad de prensa. Y los periodistas que estamos citando para que den su testimonio son de todas las ideologías. Teníamos pensado que vinieran a la Comisión Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Pablo Duggan, Darío Villarruel y Nancy Pazos. También Laura Serra, que fue censurada en Diputados TV. Y también queríamos tratar proyectos de repudio a los ataques del Gobierno de Milei contra María O’Donnell y Darío Villarruel. Todo eso fue bloqueado por la presidenta de la Comisión”, concluyó Gaillard.