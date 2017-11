Un acusado de abusos sexuales se autolesionó en la Alcaidía

Un hombre que, hace pocos días, fue detenido por supuestos abusos sexuales a cuatro menores de edad en Colonia Ayuí, se autolesionó en la Alcaidía de Tribunales de Concordia, momentos antes de ser trasladado a la Unidad Penal N°3.





El hombre, de 56 años, fue detenido el martes tras la denuncia realizada en octubre relacionada a una menor de 13.





Las lesiones ocurrieron cuando el detenido se dirigió al baño, donde se lastimó golpeándose la cabeza contra la pared lo que le provocó una herida cortante en la parte del cuero cabelludo.





Inmediatamente se lo derivó al hospital Delicia Masvernat pero luego fue trasladado a la Unidad Penal como estaba dispuesto.





El fiscal Mario Guerrero confirmó que se le imputan varios delitos relacionados al abuso sexual - gravemente ultrajante y con acceso carnal – y a la corrupción de menores".









Otro caso aberrante





La causa que investiga el abuso de tres menores de edad por parte de su progenitor, en Concordia, entró en etapa de definiciones.





En declaraciones a Diario Río Uruguay, el doctor Rafael Briceño , abogado del acusado, brindó algunas precisiones sobre la situación procesal del hombre acusado de abusar de sus tres hijas, todas menores de edad.





El profesional explicó que desde el pasado lunes "se viene desarrollando el debate", por lo que "fueron jornadas muy intensas" y que se llegó al fin de semana esperando el pedido de pena formal por parte de la Fiscalía. Una vez ahí se contestará desde la defensa; pero "lógicamente, tengo la obligación moral y profesional de pedir la absolución".





El acusado no declaró en el proceso donde está señalado de abusar de sus tres hijas, algo que no se "no se condice con el testimonio de las niñas", en aspectos centrales como "el año, el lugar y la época de la ocurrencia de los hechos", según Briceño.





Siempre según su versión, ni siquiera hay un marco de referencia temporal exacto en lo que se acusa, "serían hechos cometidos en fines de 2010, principio de 2011".





Actualmente, dos de las supuestas víctimas "siguen siendo menores de edad", mientras que la otra "está próxima a tener la mayoría".





Fuente: Diario Río Uruguay