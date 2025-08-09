Uno Entre Rios | Policiales | Puente Victoria - Rosario

Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó

En el mediodía de este sábado un camión con acoplado volcó sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria - Rosario, a la altura del kilómetro 53.

9 de agosto 2025 · 20:13hs
Este sábado un camión con acoplado volcó sobre la ruta provincial N° 174

Este sábado un camión con acoplado volcó sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria - Rosario. 

Cerca de las 12.45 de este sábado, se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria-Rosario, a la altura del kilómetro 53.

Datos del accidente en el Puente Victoria-Rosario

En el lugar se constató el vuelco de un camión Scania R340 sobre la banquina del viaducto. Su acoplado, en tanto, se desenganchó y terminó a varios metros del hecho.

El menor fue intervenido de urgencia en el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

Un menor de Concepción del Uruguay de edad fue herido de bala y operado de urgencia

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco.

Cayó otro piloto implicado en el intento de fuga aérea de un jefe narco en 2023

El vehículo estaba al mando de un hombre de 50 años (domiciliado en Villaguay), quien fue derivado al hospital Fermin Salaverry por cortes en su rostro y politraumatismos.

Puente Victoria - Rosario camión Acoplado
