Cerca de las 12.45 de este sábado, se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria-Rosario, a la altura del kilómetro 53.
Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó
9 de agosto 2025 · 20:13hs
Datos del accidente en el Puente Victoria-Rosario
En el lugar se constató el vuelco de un camión Scania R340 sobre la banquina del viaducto. Su acoplado, en tanto, se desenganchó y terminó a varios metros del hecho.
El vehículo estaba al mando de un hombre de 50 años (domiciliado en Villaguay), quien fue derivado al hospital Fermin Salaverry por cortes en su rostro y politraumatismos.