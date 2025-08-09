Puente Victoria - Rosario: un camión con acoplado volcó En el mediodía de este sábado un camión con acoplado volcó sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria - Rosario, a la altura del kilómetro 53. 9 de agosto 2025 · 20:13hs

Este sábado un camión con acoplado volcó sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria - Rosario.

Cerca de las 12.45 de este sábado, se produjo un accidente de tránsito sobre la ruta provincial N° 174, en el Puente Victoria-Rosario, a la altura del kilómetro 53.

LEER MÁS: Puente Victoria - Rosario: un auto y tres camiones involucrados en un accidente Datos del accidente en el Puente Victoria-Rosario En el lugar se constató el vuelco de un camión Scania R340 sobre la banquina del viaducto. Su acoplado, en tanto, se desenganchó y terminó a varios metros del hecho.

El vehículo estaba al mando de un hombre de 50 años (domiciliado en Villaguay), quien fue derivado al hospital Fermin Salaverry por cortes en su rostro y politraumatismos.