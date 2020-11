Como consecuencia del hecho de inseguridad el funcionario sufrió un traumatismo y corte en la cabeza a causa de un fuerte piedrazo con el que le rompieron la ventanilla del auto, además de cortes en las extremidades superiores durante el ataque con un machete en ocasión de robo, por lo que debió ser derivado a Paraná para su atención. “Lo intervinieron quirúrgicamente para repararle algunos tendones y se encuentra internado en el sanatorio La Entrerriana”, precisó acerca de su estado de salud el jefe de la comisaría N° 15 de Santa Elena, Diego Godoy.

Si bien el funcionario policial atacado es de la ciudad, se desempeña en la Brigada de Delitos Rurales de San Salvador y conocía el lugar por donde andaba. Este sería el segundo hecho violento de similares características que ocurre en la zona. El anterior sucedió siete días atrás, también un sábado. En esa oportunidad le rompieron la ventanilla al auto de un joven de 24 años que se encontraba en cercanías del club con amigos. En esa ocasión le robaron el celular y la billetera con 3.500 pesos.

El jefe de la comisaría de Santa Elena señaló que el nuevo hecho ocurrió el sábado a las 3.45. “Nos enteramos nosotros e ingresó el muchacho al hospital con heridas cortantes. Él iba transitando en el auto con una amiga; salió de la zona de La Hoya y tomó para el lado del triángulo frente al Club Stelna. Lo sobrepasó y en forma repentina y transitando a una velocidad muy reducida se le apareció un masculino desde la banquina derecha. Frenó el vehículo y otro sujeto le rompió la ventanilla del conductor con una piedra bastante importante que le causó la herida en el cuero cabelludo. Entonces el masculino lo atacó con un arma blanca grande, tipo machete o cuchillo grande; le tiraba las puntadas para adentro del auto mientras le exigía el celular, por lo que le produjo los cortes principalmente en la mano izquierda, ya que el muchacho trató de defenderse”, contó Godoy a La Sexta.

“En esas maniobras del ataque y la defensa, el celular se terminó cayendo en la parte de atrás del auto, por lo que el damnificado descendió y le entregó el teléfono. El segundo masculino, mientras, lo encandilaba con una linterna. Le empezaron a pedir el celular a la acompañante, pero atento a la situación las víctimas se dirigieron al segundo delincuente, que si bien también estaba cometiendo el ilícito parecía estar más en sus cabales, y le dijeron que ya estaba, que se fueran; hasta que se alejaron de la zona con el teléfono del muchacho”, agregó el jefe de Policía de Santa Elena. “Los damnificados, entonces, se dirigieron al hospital, con la mano izquierda del conductor complicada, y allí nos dieron intervención a nosotros”, completó.

Godoy hizo hincapié en que este violento asalto es muy parecido al ocurrido el sábado anterior. “El modus operandi es el mismo de la semana pasada: mismo día, mismo lugar, misma cantidad de masculinos; es decir que sin lugar a dudas estamos hablando de las mismas personas”, señaló.

La Policía hizo allanamientos a partir de estos hechos en barrio Martín García. Si bien no se ubicó el teléfono, sí se secuestró marihuana. Hasta el momento no hay detenidos. “Hay un sereno en la entrada del barrio Inglés, pero no escuchó ni vio nada, porque está distante, ya que este hecho fue al otro lado de la entrada del club Stelna”, dijo, y pidió que “si alguien tuvo alguna situación similar, que se acerque y aporte datos; o si ven alguna persona caminando o en moto parada ahí, que llamen al 101 como para identificarlos”.