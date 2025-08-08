Uno Entre Rios | Policiales | choque

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Un automóvil y un camión chocaron cuando circulaban en el mismo sentido en el centro de Paraná. El choque provocó demoras

8 de agosto 2025 · 13:05hs
Un automóvil Peugeot 208 y un camión mercedes Benz chocaron cuando circulaban en el mismo sentido norte - sur en el centro de Paraná.

El siniestro vial no causó heridos solo daños materiales en el vehículo de menor porte pero provocó demoras sobre calles Pellegrini y Perú ya que el camión quedó atravesado ocupando toda la ochava, hasta terminadas las actuaciones de personal de Tránsito.

