Un automóvil Peugeot 208 y un camión mercedes Benz chocaron cuando circulaban en el mismo sentido norte - sur en el centro de Paraná.
Paraná: choque en el centro provoca demoras
Un automóvil y un camión chocaron cuando circulaban en el mismo sentido en el centro de Paraná. El choque provocó demoras
8 de agosto 2025 · 13:05hs
El siniestro vial no causó heridos solo daños materiales en el vehículo de menor porte pero provocó demoras sobre calles Pellegrini y Perú ya que el camión quedó atravesado ocupando toda la ochava, hasta terminadas las actuaciones de personal de Tránsito.