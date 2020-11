presos.jpg "No pedimos visitas, sino los derechos de la Ley de Ejecución"

Por esto, enviaron a UNO un comunicado en el cual detallaron la situación y los pedidos: “Los internos de la Unidad Penal 1 de la ciudad de Paraná queremos solicitar a los medios de comunicación que por favor dejen en claro lo que estamos pidiendo: son los beneficios impuestos por el mismo sistema como la libertad asistida, la condicional, salidas socio-laborales, socio-familiares que se nos están negando. Que se respete la Ley N° 24.660 (de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad) que son los derechos de los detenidos, los cuales acá no se cumplen ni por el Juzgado de Ejecución de Penas ni por el Servicio Penitenciario. Hay personas con enfermedades crónicas como asma, problemas cardiológicos graves, etc. No se solicita el ingreso de la visita a los pabellones como se quiere transmitir a la sociedad. Somos conscientes de la pandemia, no solo en nuestro territorio sino a nivel mundial. Comprendemos la crisis económica que acarreó esto. Pedimos que a cada interno se le cumplan los tiempos que, basados en el cómputo de penas y la Ley N° 24.660, no se reconoce ninguno de esos derechos impuestos a los privados de la libertad por el Juzgado de Ejecución de la doctora Bértora. También queremos poder vivir en forma digna como la ley lo estipula, si bien venimos a purgar una pena por los actos cometidos, de los cuales la gran mayoría se arrepiente”.

Reunión y diálogo

Tal como se informó, el miércoles hubo una reunión en la Unidad Penal 1 convocada por la jueza de Ejecución y Medidas de Seguridad, Cecilia Bértora, de la que participaron representantes del Ministerio Público de la Defensa, funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, autoridades del Servicio Penitenciario, abogados del foro local y dirigentes de organismos de derechos humanos.

Hubo unos 30 detenidos representantes del resto que está en huelga de hambre, quienes pudieron plantear sus reclamos.

En esa oportunidad se dialogó el tema de las visitas y acordaron con los internos evaluar la aceptación del protocolo para permitir la visitas de familiares.