Jurado popular condenó a los dos acusados de matar a Ángel Jerez

ZuazoGiampietri.jpg Daniel Nicolás Zuazo y Cristian Giampietri están acusados del homicidio de Ángel Jerez.

En los alegatos de apertura ante la jueza Carolina Castagno la fiscal Mercedes Nin sostuvo que "los acusados centraron una cantidad indeterminada de disparos contra Jerez. Lo mataron cobardemente y desde atrás. Vamos a probar en el juicio que Ángel o 'Lali', como lo conocían sus amigos, había ido al lugar donde encontró muerte a ayudar a Guadalupe Sotelo, a quien los acusados, en horas previas, habían prendido fuego su casa".

Y agregó: "Zuazo, apodado 'El Gordo'; y Giampietri, apodado 'Mocovela', dispararon contra Jerez y lo hicieron de espaldas cuando estaba cerrando el portón de ingreso de la vivienda de Sotelo. La bala le ingresó por el glúteo izquierdo, pasó por la espalda y lo atravesó diagonalmente saliéndole por delante. Le produjo una hemorragia interna y murió en el lugar".

A su tiempo, Vanesa Sampedri, quien junto a Sebastián Ludi ejerce la defensa pública de Zuazo, planteó que la Fiscalía no podrá probar quién disparó contra Jerez. "Ángel (Jerez) murió a causa de un disparo de arma de fuego. La gran pregunta es quién fue la persona que efectuó el disparo mortal. En el juicio, esta pregunta no podrá ser respondida con total seguridad".

"No sólo no se secuestró el arma, sino que el desmotest sobre mi defendido fue negativo. Nicolás Zuazo no fue el responsable de este trágico hecho. Él está tranquilo porque es inocente", concluyó.

El abogado Patricio Cozzi, defensor de Giampietri junto a Miguel Cullen, se manifestó en igual sentido y sumó hechos nuevos a su tesis: "Va a quedar quedar acreditado que la semana anterior, el 9 de julio, la familia de Cristian Giampietri recibió amenazas de la familia Sotelo para que se vayan del barrio porque querían vender su terreno. La amenaza fue denunciada y, posterior a la denuncia, Giampietri recibe un balazo en la espalda de parte de los hermanos Sotelo, que lideró 'Tatita'. Por suerte la bala no afectó órganos vitales. Una jueza puso medidas de restricción a los hermanos Sotelo. No podía entrar al barrio Juan Pablo II. Los hermanos se fueron al barrio El Radar".

Hubo testigos que señalaron directamente a los dos imputados como autores del ataque que se cobró la vida de Jerez, que al parecer pesaron más que las hipótesis de las defensas al momento de la deliberación realizada en la tarde de este jueves por los 12 integrantes del jurado popular.