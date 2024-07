Joven de 18 reconoció delitos de hurto, amenazas y abuso de armas: firmó tres años de prisión

tribunales.jpg

En el acuerdo que se presentó al juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, éste indicó: "Se cuenta como atenuante el ya conocido efecto estigmatizante y desocializador del encierro carcelario, la falta de antecedentes penales condenatorios, la juventud del encartado quien tiene apenas 18 años recién cumplidos, su escaso nivel de educación, la dificultad de procurarse su sustento y el consumo problemático de sustancias estupefacientes".

En otra línea, consignó APF, las partes consideraron que deberán ser evaluadas la reiteración de conductas donde el joven utilizó armas de fuego, lo que quedó acreditado a partir de la evidencia balística secuestrada y las lesiones que E.E.G produjo a otro joven en el muslo izquierdo, producto del impacto de una bala.

sirena.jpg Foto UNO Archivo/Ilustrativa

Los hechos

El joven reconoció que el 23 de marzo de 2024, a las 10, en un descampado ubicado en la intersección de calles Miguel David y Cortada 1745, discutió con otro joven y le disparó con un arma calibre .32 impactándole en el muslo izquierdo, ocasionándole herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida. El 21 de marzo del 2024, a las 22, llegó a calle División De los Andes y muñido de un arma de fuego cuyas, características se desconocen por el momento, efectuó seis disparos en dirección a la casa allí ubicada. El 30 de marzo de 2024, a las 5 hizo lo mismo.

El 1º de abril de 2024, en un allanamiento que se realizó en calle Nicolás Spitaleri, se le hallaron dos armas de fuego con siete cartuchos calibre .22 con puntas seccionadas y otra tipo pistola marca no visible calibre 22 con un almacén cargador y un cartucho calibre 22, sin poseer la debida autorización. El sábado 28 de noviembre de 2023 a las 15:30 junto a sus ex cuñados, llegó a la casa de su ex, en calle Spitaleri, y amenazó de muerte con cuchillos a su grupo familiar, intentando a uno de sus cuñados sustraerle el celular. Fueron aprehendidos por personal policial en las inmediaciones y sin los chuchillos.

El 27 de enero de 2024 a las 0:10 “vociferó amenazas de muerte a su madre y a su hermana, quienes se encontraban en el interior del domicilio en calle Spitaleri. El 14 de febrero de 2024 a las 13, junto a otro joven, ingresó a una casa en calle O`Higgins y sustrajo una carretilla, un secador de ropa Khoinoor de acero inoxidable, una conservadora roja y blanca y gaseosas Cunnington. El accionar quedó grabado por cámaras de seguridad externas.

En el mismo hecho, a las 16, ambos volvieron a realizar la misma maniobra: ingresaron a la vivienda y sustrajeron una hormigonera, para luego intentar huir del lugar, momento en el que se hace presente el propietario de la vivienda, quien junto con otros vecinos, procedieron a la aprehensión de los imputados, interviniendo posteriormente personal policial.

El 1 de marzo de 2024 a las 14:30, en una casa en calle División de los Andes, junto a dos cómplices, insultaron a la dueña de casa y luego efectuaron varios disparos de arma de fuego hacia donde se encontraba, sin herir a nadie. El 11 de marzo de 2024 a las 11, junto con una joven, sustrajo numerosas golosinas del local Royal. Fueron aprehendidos por personal policial en inmediaciones del lugar con los elementos en su poder.