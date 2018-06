El 'Tavi' Celis, sus familiares y allegados a la banda declararon y volvieron a los penales

El Servicio Penitenciario realizó en esta jornada el traslado de seis detenidos para ser indagados en la causa que se investiga la organización narco que contó con apoyo de autoridades municipales. De esta manera, Daniel 'Tavi' Celis, su hermano, sobrino y otros integrantes se les comunicó el estado judicial y se les dio la posibilidad de hacer su descargo.

Esta mañana llegaron en dos móviles, primero los presos de la cárcel de Paraná: Horacio Celis (hermano de Tavi), Nahuel Jonatan Eduardo Celis( sobrino), Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Heintz. En tanto que en el segundo vehículo oficial proveniente del penal de la ciudad de Federal, lo hizo Daniel Celis.

En la oportunidad, se le autorizó al condenado por el asalto a una estancia en el departamento Diamante, mantener un encuentro con su pareja Luciana Lemos, quien se encuentra alojada en el penal de mujeres de esta capital.

Con posterioridad, sí fue trasladado 'Tavi' hacia el juzgado federal de calle 25 de mayo.

Cerca del mediodía, el jefe narco ingresó al despacho del secretario del Juzgado, Juan Chaulet, donde se formalizó el acto. Allí el juez Ríos, junto al fiscal Mario Silva y el defensor oficial avanzaron en la indagatoria.

De esa manera, se supo que 'Tavi' se abstendría de declarar. A los pocos minutos bajó hacia el pasillo central del edificio donde con su campera azul, se sentó junto al resto de los cinco imputados.

Con posterioridad, los imputados de integrar la banda narco, también decidieron abstenerse de declarar, al menos en esta etapa.

Este miércoles a media mañana, deberá prestar declaración indagatoria, Luciana Lemos, la pareja de Celis.

Críticas al juez

Tras producirse el lunes las detenciones del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández; de la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, y del inspector municipal Alan Viola, hubo quejas por la decisión que tomó el juez federal Leandro Ríos.

"En el caso de Viola, vamos a apelar la detención. No vamos a presentar otra moción, porque hasta el momento no se ha expedido sobre la situación procesal. Por eso, lo único que voy a apelar es la detención de Viola", comentó el defensor del inspector municipal, Alejandro Becic.



"El señor juez ha sido claro con esta situación, y se lo ha informado también. El cargo es el fundamento por el cual no se procedió a la detención, pero al momento, la situación procesal era la misma", aclaró a Radio La Voz.

En tanto, el letrado que asiste al concejal Pablo Hernández, también marcó disidencias con la decisión tomada por Ríos.









Emilio Fouces, abogado defensor de Pablo Hernández, sostuvo que su cliente es inocente y que su encarcelamiento fue una medida excesiva. El concejal de Cambiemos fue arrestado el lunes, luego de declarar ante el juez Federal, Leandro Ríos, en el marco de la causa que investiga los presuntos vínculos entre la gestión municipal de Paraná y una megabanda de narcotraficantes, liderada por Daniel "Tavi" Celis. Por el mismo caso hubo dos detenciones más -Griselda Bordeira, subsecretaria de Seguridad de la comuna; y Alan Viola, inspector- y fue a declarar el intendente Sergio Varisco, aunque quedó en libertad.





"Estamos viendo cómo avanza esto, por lo que estamos trabajando sobre un planteo para pedir la excarcelación. Él quedó preso por la expectativa de la pena, debido a que es un delito importante con pena que puede ser importante" indicó el abogado a Canal 9 Litoral.





Asimismo Fouces remarcó que la medida tomada por Ríos le pareció excesiva: "No tuvo en cuenta el arraigo, la colaboración y el no entorpecimiento, tanto en esta causa como en la anterior, donde asistió como testigo". Y afirmó: "Contestó todas las preguntas. Por eso no compartimos el encarcelamiento. Tenemos una estrategia independiente de las otras partes. Hernández está muy seguro de su accionar".