El odio de Miguel Cristo con su hija de 2 años que nadie advirtió a tiempo

Además de la intervención del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), que evaluará la situación de los chicos, debe rendir cuentas de lo que le sucedía a Nahiara adelante suyo. Podría ser encubridora de Cristo en el filicidio, pero esto está aún por verse. Imputación y preventiva Ayer al mediodía el fiscal Malvasio citó a Cristo a su despacho: le imputó el delito de Homicidio agravado por el vínculo, que contempla como sanción la prisión perpetua. El acusado es asistido por la defensora oficial Romina Cian y en la indagatoria se abstuvo de declarar.





Descargaron la furia con el Renault 19 del imputado



En horas de la tarde de ayer, cerca de las 14, al Renault 19 de Miguel Cristo le pasó lo mismo que al ánimo de muchos: ardió. El vehículo estaba estacionado frente al domicilio del imputado por el homicidio de su hija de 2 años. Ante el llamado de vecinos al 911, una dotación de Bomberos Zapadores llegó hasta calle Miguel Ángel Cordini. Debieron sofocar las llamas que afectaron el 70% del vehículo. Algunas personas aportaron datos a la Policía sobre lo que observaron, y no se descarta que los responsables del incendio hayan sido personas de una comunidad gitana. La Policía y la Justicia coordinaron la colocación de una custodia permanente en la casa, para que no le pase lo mismo, ya que se encuentra deshabitada. Evidentemente la venganza con un auto o una casa no sirve ahora, si antes nadie advirtió lo que sufría Nahiara

El acusador público y la defensora pública acordaron, con la anuencia del imputado, que Cristo permanezca detenido durante 60 días mientras avanza la investigación penal preparatoria. Presentaron el pedido de medida cautelar al juez de Garantías Elvio Garzón. En una audiencia en Tribunales, el juez interrogó a Cristo por sus datos personales: nacido en fecha 8/8/1990 en la ciudad de Paraná, 28 años, desocupado, vivía en la ciudad de Chajarí, Primario incompleto, sabe leer y escribir, sin vicios, no posee antecedentes penales. Luego lo envió a la Unidad Penal N° 1 con prisión preventiva por el plazo solicitado por las partes. El Servicio Penitenciario lo someterá a los trámites de ingreso de todo detenido y buscará la forma de que el hombre no sea ajusticiado por otros presos. Numerosos testigos han pasado por la Unidad Fiscal de Investigación durante la jornada de ayer para declarar y faltan varios más. Entre las medidas de prueba solicitadas se aguarda por el informe completo de la autopsia practicada por los médicos forenses. El fiscal recibió un adelanto, y lo que vio en las fotografías del cuerpo de la víctima no se lo borrará más.