Polémica frase de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, tras el cierre de 14 escuelas nocturnas

La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, justificó este jueves el cierre 14 escuelas nocturnas y otros cursos destinados a jóvenes y adultos al afirmar que se trata de una modalidad "desactualizada" y que no es "buscada" por los alumnos. Sin embargo, respecto de este último punto, incurrió en una contradicción al afirmar que los alumnos que se verán afectados "no llegan a 1.000".





"Básicamente es el cierre de una sola modalidad de educación para jóvenes y para adultos que tenía un plan muy desactualizado. Pero además, es una oferta que jóvenes y adultos no están eligiendo", afirmó la funcionaria durante una entrevista con Luis Novaresio en Radio La Red AM 910.





Luego la entrevistada dijo que los docentes tienen menos prestigio que algunas personas que bailan en la tele.





Luego, Acuña reveló un dato que intento reforzar su teoría sobre que estos cursos perdieron el interés por parte del alumnado, pero no hizo más que acentuar la polémica: "Esta es una modalidad que no tiene 1.000 alumnos en todas las sedes. ¿Que no es poco? Es cierto, pero solo el 30% de las personas que cursan los terminan". "Estamos ofreciendo otras alternativas que no solo tienen un plan más adecuado a las necesidades, sino que permiten reasignar docentes que hoy no tienen alumnos", agregó.