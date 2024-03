Yanina Lescano quiere llevar el título mundial a Concordia

LESCANO.jpg Yanina Lescano ya combatió por un cinturón ecuménico en marzo de 2022, cuando perdió con la francesa Estelle Mossely.

UNO se comunicó con Lescano, quien habló de este desafío que tiene por delante.

—¿Cómo te surgió la posibilidad de combatir por el título del mundo?

—Hace más o menos un mes y medio hablaron con mi mánager, el colombiano Eduardo Contreras, y estábamos esperando que la pelea sea autorizada por la FIB. La semana pasada me enviaron en contrato, lo firmé y sólo queda entrenar duro hasta que llegue la fecha de la pelea. Estoy muy contenta por esta nueva chance de pelear por un título del mundo. No será mi primera oportunidad, ya que en 2022 me presenté en Dubai. Estoy con muchas ganas de que llegue el momento de la pelea, preparándome como siempre de la mejor manera.

—¿Te estás entrenando de una manera diferente tratándose de una pelea de estas características?

—Siempre me entreno fuerte, pero ahora un poco más. Lunes, miércoles y viernes trabajo en triple turno; mientras que martes, jueves y sábado lo hago en doble turno. Los domingos salgo a trotar o descanso de acuerdo a cómo me sienta. Hasta ahora sólo he guanteado con mi pareja, Santiago Bazán, que es boxeador profesional, y seguramente consiga otros sparrings para acentuar esa cuestión. También trabajo con Julio Capri en las manoplas y Mateo Orlandini en la preparación física. Confío en mí y en la preparación que estoy realizando, y sé que voy a llegar muy bien a este compromiso.

—¿Qué análisis has hecho de tu rival?

—Puntualmente yo todavía no me he puesto a mirar videos de ella, aunque ya lo haré. Quien sí la estuvo viendo fue mi papá Ramón, que es mi técnico, y en el gimnasio trabajo de acuerdo a lo que él plantea.

—¿Qué te dijo al respecto?

—Que es una rival fuerte, de la cual tengo que tener mucho cuidado de sus golpes boleados y los cross. Trabajo para ir hacia adelante y no darle respiro en la pelea.

—Ella es la favorita para esta contienda. ¿Sos consciente de que deberás dar un plus para traerte el cinturón?

—Sí, absolutamente. Sé que estará todo preparado para que ella gane porque es una de las figuras emergentes del boxeo femenino, pero yo voy a salir a pelear con decisión para intentar traerme el título del mundo a Concordia. No será fácil pero sé que puedo lograrlo.

—Podes ser la segunda entrerriana en ganar un título del mundo. ¿Pensás en eso o tratás de que no te saque del objetivo?

—Todo el tiempo lo tengo en mi cabeza a eso, pero no hace que me distraiga ni me presiona. Al contrario, me motiva a dar más de mí en cada entrenamiento.

—¿Cuán más madura te encuentra esta pelea por el título del mundo que la que tuviste en 2022?

—Siento que tengo mucho más claras las cosas con respecto a la exigencia de la preparación y más decisión para afrontar lo que se me viene. Voy más madura y quiero que eso se note sobre el ring. El lunes se cumplieron dos años de esa pelea y aún me emociona recordar el recibimiento que tuve cuando volví a Concordia, pese a que me tocó perder. Quiero traerle el cinturón a la gente que me acompaña.