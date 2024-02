Universitario apuesta a la solidaridad y el progreso

En los primeros meses de gestión abrieron la puerta de la entidad a la comunidad ofreciendo un abanico de actividades deportivas. De esta manera, los socios (y no socios) ingresan al predio para realizar la práctica de fútbol, la disciplina principal de la U, básquet, vóley, hockey sobre césped, patín artístico, boxeo, gimnasia aeróbica, gimnasia rítmica y bochas. Además, y gracias al convenio que realizó con la Municipalidad de Paraná, recuperaron una de las dos piscinas que fueron disfrutados por la sociedad durante las colonias de vacaciones.

La entidad también le designa espacios a quienes buscan otras opciones para recrearse. De esta manera sostiene la escuela de arte, una propuesta que lleva varias décadas de desarrollo en Universitario.

El club también creció en su masa societaria. En este sentido el padrón, que al momento de la última asamblea contó con 69 personas, se incrementó a 300 socios.

La evolución impulsó a la comisión directiva a continuar con sus proyectos. Para poder llevar adelante las iniciativas la entidad lanzó la venta de un bono contribución.

La iniciativa ofrece seis premios. El galardón principal es un motociclor 0 kilómetros. La lista también incluye un televisor led de 32 pulgadas, una torre de sonido, una estadía para dos personas en una cabaña ubicada en el complejo termal de María Grande, un casco y un par de guantes para moto y un kit de indumentaria oficial de la institución

El valor del bono fue tasado en 10.000 pesos. Los interesados también podrán financiarlo en cinco cuotas de 2.500 pesos. Se podrá adquirir de 17 a 20 en la secretaría de la entidad ubicada sobre calle Río Negro. Lo recaudado será destinado a mejorar las obras de infraestructura.

El sorteo se realizará el 8 de julio en las instalaciones del club de barrio Corrales mediante escribano público. “Queremos que la gente se acerque y observe las obras que se irán desarrollando en estos meses”, remarcó Leonardo Acosta, en diálogo con La Mañana de La Red.

“Cuando asumimos teníamos como prioridades arreglar algunos sectores del club como secretaría y sala de reuniones, que era un espacio que estaba destruido, iluminar más las instalaciones, desmalezar y limpiar el predio, arreglar los sanitarios y solventar las necesidades básicas que tenía el único deporte genuino que tenía el club que era el fútbol. Gracias a Dios pudimos lograrlo”, resaltó el Leo.

El entusiasmo de la flamante comisión directiva le permitió alcanzar una de las metas principales: el retorno de la comunidad a la institición. “En estos meses logramos que la gente tenga ganas de venir al club. Las familias se había después de varios años de abandono institucional. Primero observaban de reojo con cierta timidez esperando que lo invitemos a ingresar al club. Eso cambió y la gente está respondiendo de la mejor manera”, subrayó.

Luego agregó: “La comunidad nos manifestó las ganas de transitar por el club, de colaborar, de tomar unos mates en la institución, dejar que los chicos jueguen y corran. Eso es maravilloso”, subrayó el presidente de la U.

“Tenemos una insfraestructura muy grande y siempre hay algo por hacer en el club. Ahora estamos focalizados en arreglar los baños, los techos de algunos sectores donde se filtra el agua cuando llueve. Estamos enloquecidos en querer hacer obras, pero con la situación económica del país se hace todo muy cuesta arriba. Por eso se nos ocurrió iniciar la venta de un bono contribución. Si la gente colabora será muy importante porque dejará una ganancia considerable para iniciar esas obras que serán para el socio y la gente que venga al club a realizar cualquier tipo de actividades”, añadió.

Con la presencia de la actual conducción Universitario regresó a los tiempos en los que dejó de ser un club exclusivamente de fútbol. “Hoy contamos con otras actividades aparte del fútbol, como voley, básquet, patín artístico, hockey sobre césped, boxeo, gimnasia aeróbica, gimnasia rítmica. Para la tercera edad retornaron las bochas y queremos incorporar newcom. También deseamos sumar fútbol americano. La idea es seguir sumando propuestas día a día. Cuesta, pero estamos tranquilos con el equipo de trabajo porque nos da un respaldo para seguir avanzando despacio y con la idea de ir sumando propuestas para que el club siga creciendo”, apostó Acosta.

Por último, el presidente realizó un breve balance de los primeros meses de gestión. “Lo que estamos viviendo es maravilloso. Cuando volví a vivir a la ciudad en 2022 después de mi paso por Brown de Adrogué empecé a transitar el club día a día. Generaba mucha verlo destruido y descuidado que estaba. Tener la posibilidad de darle algo diferente al club me llena de satisfacción porque me crié en Universitario. Verlo a mi hijo que se esté desarrollando y creciendo dentro de la institución me pone re feliz. Todo el esfuerzo que venimos haciendo está retribuido”, concluyó