Sóftbol: el color de la premiación de Argentina en Sub 23

La primera cita mundialista sub 23 de sóftbol organizada por la WBSC llegó a su fin. La capital entrerriana vivió alrededor de 10 días a puro bateo que culminó con el título obtenido por Australia tras derrotar 1 a 0 a Japón en la final disputada en el Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel. Fue el primer mundial de la historia en la categoría y la Selección Argentina se quedó con la medalla de bronce. Empezó con dos derrotas al hilo pero se recuperó y ganó 7 encuentros en fila. En el último fue goleada 10 a 1 a México y el posterior festejo de los simpatizantes locales.

australia.jpeg Australia levantó la copa en Paraná. Mateo Oviedo / UNO.

Tercer puesto

La Selección Argentina consiguió el tercer puesto en el Mundial Sub-23 de Sóftbol disputado en Paraná. Sin embargo, la nota saliente tuvo que ver con un escándalo que se dio durante la primera entrada del partido que terminó con la expulsión de ocho jugadores, cuatro de cada equipo. Para el local fue una revancha ya que los equipos se habían enfrentado en el arranque del campeonato. Y México había remontado el encuentro, lo que había dejado los ánimos calientes de cara a este último cotejo.

Los incidentes se dieron tras la primer entrada, después un lanzamiento los jugadores argentinos se fueron encima de los mexicanos y se tomaron a golpes de puño. La situación derivó en la expulsión de Alan Pecker, Alejo Muñoz, Matías Etchevers y Juan Grambossi del lado local, aunque también se fueron al vestuario cuatro hombres de la visita.

En relación a lo acontecido, Ovación dialogó con Gian Scialocomo, jugador, y Bruno Motroni, parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino. “Se picó un poquito durante el juego”, comenzó su relato el parador corto.

“Ellos se tiraron mal, nosotros fuimos a decirles que no se tiren mal y el técnico de ellos llegó a pegar. A raíz de eso se armó un tumulto que terminó con piñas y demás”, agregó.

Por otra parte, Bruno Motroni lamentó el hecho. “Es una lástima lo que pasó. Yo no soy de las personas que les gusta eso, ni como jugador ni como parte del cuerpo técnico. Arruina el show, arruina el juego”.

Sensaciones

El ex jugador de la Selección Argentina destacó el gran trabajo de la sub 23 y dejó en claro que el objetivo se cumplió. “Se cumplió el objetivo que era llegar al último día compitiendo. La verdad que contento porque no tuvimos un buen arranque pero logramos reponernos. Nos costó las dos derrotas del inicio pero nos recuperamos y demostramos que podemos estar dentro de los tres mejores”.

softbol incidentes.jpeg El partido de Argentina en sóftbol y algunos incidentes Captura

“Son torneos difíciles y tuvimos un arranque complicado. Por mínimos detalles llegas o no al podio. Los primeros partidos eran claves y los resultados se nos dieron en contra. Nos vamos conformes”, destacó.

Argentina medalla de bronce softbol.jpg Argentina se quedó con la medalla de bronce tras vencer a México 10 entradas a 1. UNO / Mateo Oviedo

El Estadio Mundialista Nafaldo Cargnel fue una verdadera fiesta durante toda la competencia. Los simpatizantes argentinos dijeron presente en cada encuentro de la selección local y así lo destacó Motroni: “El aliento de la gente es impresionante”.

“Para los chicos es gratificante poder ver a su familia alentando. Quizás empezaron un poco nervioso por el tema de la localía pero se fueron adaptando al jugar bajo presión. A veces es bueno eso y a veces no”, agregó.

“Algo está pasando con Australia porque en menos de seis meses han ganado títulos en Primera y Sub 23. Tienen una máquina como Jack Besgrove (lanzador) que está haciendo un trabajo increíble. Es un tipo muy temperamental y se merece mis felicitaciones”, cerró Bruno Motroni.