Scaloni trabaja en la lista para el Mundial de Qatar 2022

La fecha límite para presentar la lista definitiva de convocados al Mundial de Qatar 2022

De esos 35, Scaloni deberá elegir a 26 jugadores que viajarán a Qatar para intentar ganar la tercera Copa del Mundo de nuestro país. La fecha límite para presentarla ante la FIFA es el lunes 14 de noviembre, seis días antes de que comience el Mundial. Para ese entonces, la delegación albiceleste tiene pensado ya estar en el país árabe, por lo que es muy probable que la lista definitiva sea presentada antes de ese día.

LA FRASE DE LIONEL SCALONI SOBRE LA LISTA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA EL MUNDIAL

Hace unos meses, cuando no estaba confirmado que la lista de 23 se extendería a 26 convocados, Lionel Scaloni fue consultado sobre el cambio y contó que no le preocupa porque ya tiene en mente unos 30 futbolistas con los que viene trabajando muy bien y que no esperaba sorpresas.

“Nosotros hoy estamos tranquilos en el sentido de que si no está uno, está el otro y nos puede rendir. Nos gustaría poder tomar decisiones pura y estrictamente futbolísticas, no tanto por lesiones o sanciones”, comenzó el entrenador nacional.

La lista de jugadores que pelean por un lugar entre los 26

Arqueros

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Franco Armani (River)

Juan Musso (Atalanta)

Gerónimo Rulli (Villarreal)

Defensores

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Juan Foyth (Villarreal)

Germán Pezzella (Betis)

Nehuén Pérez (Udinese)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Marcos Acuña (Sevilla)

Mediocampistas

Guido Rodríguez (Betis)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Benfica)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Alejandro Gómez (Sevilla)

Ángel Di María (Juventus)

Leandro Paredes (Juventus)

Delanteros

Lionel Messi (PSG)

Lautaro Martínez (Inter)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Joaquín Correa (Inter)

Nicolás González (Fiorentina)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)